AA\'ya konuşan İran Kızılayı Sözcüsü: "İsrail saldırılarında toplam can kaybı sayısını Adli Tıp açıklayacak"

İran Kızılayı Sözcüsü Mucteba Halidi, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin kendilerinin bilgisi olmadığını toplam can kaybına ilişkin bilgilerin İran Adli Tıp Kurumu tarafından açıklanacağını söyledi.

AA muhabirine konuşan Sözcü Halidi, İsrail'in saldırılarında sivillerin de hedef alındığını belirtti.

İsrail'in sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını ve ambulansların vurulduğunu aktaran Halidi, "Hizmetleri insani olan gönüllü bir güç olan Kızılay Derneği, siyonist rejimin ülkemize saldırısının ilk anlarından itibaren derhal harekete geçti ve aziz halkını kurtarmaya çalışıyor. Yaralıları hastaneye taşımak için yola çıkan ambulanslar siyonist rejimin saldırılarında hedef alınıyor." dedi.

Saldırılarda yardım görevlilerinin hayatını kaybettiğini belirten Halidi, "Savaşı biz başlatmadık ancak zaferin bizimle olduğundan eminiz ve Allah'ın izniyle önümüzdeki günlerde iyi haberler alacağız ve şehit gençlerimizin kanının intikamını siyonist rejimden alacağız." ifadelerini kullandı.

İran tarafından açıklanan toplam can kaybı sayısının son olarak 15 Haziran'da verildiğini hatırlatan AA muhabirinin İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısının kaç olduğunu sorması üzerine Halidi, "Hayatını kaybedenlerin toplam sayısını henüz tam olarak bilmiyoruz. Adli Tıp Kurumu tarafından açıklanacak." diye konuştu.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.