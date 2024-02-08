AB Afganistan Özel Temsilcisi Doha'da yapılacak toplantının ana odağını açıkladı - Son Dakika
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AB Afganistan Özel Temsilcisi Doha'da yapılacak toplantının ana odağını açıkladı

AB Afganistan Özel Temsilcisi Doha\'da yapılacak toplantının ana odağını açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Afganistan Özel Temsilcisi Tomas Niklasson, Birleşmiş Milletlerin (BM) 18-19 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'da düzenleyeceği 'Afganistan' konulu toplantının ana odağının, BM Afganistan Özel Değerlendirme Misyonu Koordinatörü Feridun Sinirlioğlu tarafından hazırlanan ve bağımsız değerlendirmeleri içeren rapor olacağını belirtti.

08.02.2024 20:43
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Avrupa Birliği (AB) Afganistan Özel Temsilcisi Tomas Niklasson, Birleşmiş Milletlerin (BM) 18-19 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'da düzenleyeceği "Afganistan" konulu toplantının ana odağının, BM Afganistan Özel Değerlendirme Misyonu Koordinatörü Feridun Sinirlioğlu tarafından hazırlanan ve bağımsız değerlendirmeleri içeren rapor olacağını belirtti.

Afgan basınına göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'i ziyaretinde, Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Göç ve Geri Dönüşler Bakan Vekili Halulurrahman Hakkani ve Uyuşturucu ile Mücadeleden Sorumlu İçişleri Bakan Vekili Yardımcısı Abdulhak Ahund Hamkar ile görüşen Niklasson, basın toplantısı düzenledi.

Kabil ziyaretinde Doha toplantısına odaklandıklarını aktaran Niklasson, görüşmelerde, çeşitli konuların yanı sıra toplantıya katılacak Afgan heyetinin oluşumunun da ele alındığını söyledi.

Niklasson, Taliban yönetiminin Doha toplantısına yönelik olumlu bakışının olduğunu belirterek, toplantıda Taliban yönetiminin "anlamlı katılım" sağlamasını istediğini dile getirdi.

Doha toplantısında ana odak noktanın; Sinirlioğlu'nun Afganistan ile ilgili bağımsız değerlendirmelerinin olacağını, insan hakları ve Taliban yönetiminin daha önce verdiği taahhütlerin de ele alınacağını vurgulayan Niklasson, toplantı sonrası uluslararası toplum ile Taliban yönetimi arasında normalleşmeye yönelik adımların atılmasını umduğunu kaydetti.

Niklasson, Sinirlioğlu'nun sunduğu raporun, uluslararası toplum ile Afganistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik temel çözüm yolları sunduğunun altını çizdi.

Afganistan'ın dünyada, kız çocuklarının ve kadınların okul ve üniversitelere gitmesinin yasak olduğu tek ülke olduğuna dikkati çeken Niklasson, birçok ülkenin bu konuya ilgi gösterdiğini belirtti.

Niklasson, Taliban yönetiminin haşhaş ekimine karşı başarılı adımlar attığını dile getirerek, AB olarak Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aracılığıyla uyuşturucu bağımlılarının rehabilitasyonu için 26 milyon avro yardımında bulunduklarını kaydetti.

Niklasson, Taliban yönetiminin yetkilileriyle görüştü

Öte yandan Niklasson'un, Taliban yönetiminin yetkilileriyle görüşmelerine dair ilgili bakanlıklardan açıklamada bulunuldu.

Buna göre, Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Doha toplantısına dair pozitif görüşlere sahip olduklarını ve toplantıya "anlamlı katılım" sağlamayı değerlendirdiklerini söyledi.

Görüşmede, Afganistan'a yönelik yardımlar ile ülke dışında yaşayan Afganların karşılaştıkları sorunlar ele alınırken, Muttaki de Doha toplantısının Afganistan ile katılımcı ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmesini umduğunu dile getirdi.

Afganistan geçici hükümetinin Göç ve Geri Dönüşler Bakan Vekili Halulurrahman Hakkani ise Niklasson ile yaptığı görüşmede, son 2 yılda 2,5 milyon Afganın ülkesine döndüğünü belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Niklasson, göç konusunu Doha toplantısında gündeme getireceğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadeleden sorumlu Bakan Vekili Yardımcısı Abdulhak Ahund Hamkar, Niklasson'dan daha önce haşhaş eken çiftçilere alternatif ürün desteği sunmalarını ve uyuşturucu bağımlılarının tedavisi için yardım etmelerini istedi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 18-19 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'da düzenleyeceği "Afganistan" konulu toplantıya, ülkelerin Afganistan özel temsilcilerinin, kadın ve sivil toplum örgütlerinin (STK) temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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