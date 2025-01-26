AB, Belarus'taki Seçimi 'Sahte' İlan Etti

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Avrupa Birliği (AB), Belarus'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin özgür ve adil olmadığını savunarak, bu ülkeye yaptırımlarını sürdüreceğini duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, Belarus'ta bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

"Belarus'ta bugün gerçekleşen sahte seçim ne özgür ne de adildi." ifadesi kullanılan açıklamada, şu değerlendirme yapıldı:

"Belarus'ta insan haklarına yönelik amansız ve benzeri görülmemiş baskılar, siyasi katılıma ve bağımsız medyaya erişime getirilen kısıtlamalar, seçim sürecini her türlü meşruiyetten mahrum bıraktı. Rejimin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisini seçimlerden sadece 10 gün önce davet etme kararı, bu bağımsız kuruluşun seçim sürecinin kilit aşamalarına erişmesini engelledi. Bu, seçimlerin güvenilirliğinin tamamen yokluğunun bir başka kanıtıdır."

AB'nin Lukaşenko yönetimine yönelik yaptırımlarının süreceğinin belirtildiği açıklamada, Belarus halkına destek mesajı verildi.

Açıklamada, "Rejimi, AB Delegasyonu çalışanı da dahil olmak üzere, keyfi olarak gözaltına alınan binlerce siyasi tutukluyu derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Belarus'taki seçim

Cumhurbaşkanı seçimi için yerel saatle 08.00'de başlayan oylama işlemi, saat 20.00'de sandıkların kapanmasıyla sona erecek.

Seçimleri Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Şanghay İşbirliği Örgütü üye ülkelerinden yaklaşık 500 uluslararası gözlemci takip ediyor.

Türkiye'den Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekili Ekrem Özübek ve YSK üyesi Celal Albay, gözlemci olarak seçimleri izliyor.

Seçimde Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus Liberal Demokrat Parti lideri Oleg Gaydukeviç, Cumhuriyetçi Adalet ve Emek Partisi lideri Aleksandr Hijnyak, Belarus Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Sergey Sırankov ve bağımsız aday olan iş insanı Anna Kanopatskaya yarışıyor.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun görev süresinin ağustosta sona erecek olması nedeniyle seçim kararı alınmıştı.

Lukaşenko yönetimi, "Ukrayna ile savaşında Rusya'ya destek sağlaması, göçmenleri AB'ye karşı silah olarak kullanması, hukukun üstünlüğüne aykırı uygulamaları" gibi gerekçelerle AB'nin hedefinde yer alıyor. AB, 2020'den bu yana Belarus'a yaptırım uyguluyor.