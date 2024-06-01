AB, Biden'ın Gazze ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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AB, Biden'ın Gazze ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladı

AB, Biden\'ın Gazze ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladı

Avrupa Birliği yetkilileri, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, önerinin çatışmaların durdurulması ve Gazze'nin yeniden inşası için önemli bir adım olduğunu belirtti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise önerinin Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de öneriye destek verdi ve savaşın sona ermesi gerektiğini ifade etti.

01.06.2024 11:37
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Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, X hesabından yaptığı paylaşımda, "(Öneri) Bu, başta çatışmaların kalıcı durdurulması ve İsrail güçlerinin geri çekilmesinin yanı sıra Gazze'nin yeniden inşası olmak üzere uzun vadeli çözüme yönelik görüşmelere alan açması açısından çok önemli." ifadesine yer verdi.

Gazze'de ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin yeniden inşasını içeren öneriyi memnuniyetle karşıladığını belirten Michel, Katar, Mısır ve ABD'ye çabaları için teşekkür etti.

Michel, "Acı sona ermelidir. Tüm tarafları barış için bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen'den ateşkes önerisi için "Önemli bir fırsat" değerlendirmesi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X'ten yaptığı paylaşımda, Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisine tüm kalbiyle katıldığını ifade ederek, bunun Gazze'deki savaşın ve sivillerin çektiği acıların sona erdirilmesi için önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Von der Leyen, ateşkes taslağına ilişkin dengeli ve gerçekçi olduğu yorumunu yaparak, "Şimdi önerinin tüm tarafların desteğine ihtiyacı var." mesajını paylaştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de sosyal medya paylaşımında öneriye desteğine dikkati çekerek, savaşın artık sona ermesinin gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

İlk aşamada "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB, Biden'ın Gazze ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

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