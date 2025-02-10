AB'de Organize Suçlar Artıyor

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun "Finansal Hizmetler, Tasarruflar ve Yatırımlar" portföyünden sorumlu üyesi Maria Luis Albuquerque, çete şiddeti ve organize suçların güvenlik sorunu haline geldiğini ve uyuşturucuyla bağlantılı şiddetin Avrupa'nın kent merkezlerine kadar yayıldığını söyledi.

Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Parlamentosunun (AP) Genel Kurulunda 4 Şubat'ta İsveç'in Örebro kentindeki bir okula düzenlenen silahlı saldırı ışığında Avrupa'da artan çete ve organize suçlar hakkında oturum yapıldı.

AP Başkanı Roberta Metsola, şubat ayı oturumlarının başlangıcında milletvekillerini silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaya çağırdı.

Saldırıyı "masum canlara mal olan, aileleri parçalayan ve toplumları yaralayan anlamsız bir şiddet eylemi" olarak nitelendiren Metsola, "Nefret ve şiddetin Avrupa'da yeri yoktur. Bizi birleştiren değerler olan barış, demokrasi ve insan hayatının onuru her zaman üstün gelecektir." dedi.

Oturumda AB Komisyonu adına söz alan Albuquerque ise yasal ekonomilere sızan organize suç şebekelerinin varlığının "endişe verici" olduğunu dile getirerek, Europol'ün AB genelinde faaliyet gösteren 821 "yüksek riskli" suç örgütü tespit ettiğini belirtti.

"Bu gruplar sadece bir güvenlik tehdidi değil, demokrasi ve sosyal istikrar için varoluşsal bir tehdittir." diyen Albuquerque, uyuşturucuyla bağlantılı şiddetin Avrupa'nın büyük şehirleri dahil kent merkezlerine kadar yayıldığına dikkati çekti.

Albuquerque, "Brüksel sokaklarında uyuşturucu pazarları, Almanya ve Fransa'da çete savaşları, Hollanda'da liman işçilerine yönelik tehditler, İspanya ve Batı Balkanlar'da uyuşturucuyla bağlantılı cinayetler gibi Avrupa genelinde benzer örnekler görüyoruz. Bu, AB içinde ve üçüncü ülkelerle daha güçlü sınır ötesi işbirliği yoluyla ele alınması gereken küresel bir olgudur." değerlendirmesinde bulundu.

Güncellenmiş bir organize suç tanımı ve geliştirilmiş soruşturma araçları da dahil olmak üzere organize suçla mücadele tedbirlerini güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir AB mevzuatı üzerinde çalıştıklarını açıklayan Albuquerque, çetelerin internet üzerinden eleman kazanma çabalarını sekteye uğratmak ve gençlerin suç ağlarına çekilmesini önlemek için de Dijital Hizmetler Yasasının (DSA) uygulanmasının hızlandırılacağını söyledi.

"Bunun göçle hiçbir ilgisi yok"

Oturumda söz alan birçok AP milletvekili, Örebro'daki silahlı saldırının Avrupa genelinde artan çete şiddetinin bir parçası olduğunu belirterek, AB Komisyonunu organize suçlar ve çete şiddetiyle mücadele etmeye çağırdı.

İsveçli milletvekili Abir Al-Sahlani, çete şiddetinin "tüm Avrupa'nın sorunu" olduğunu kaydederek, göçle ilişkili olmadığını vurguladı.

Abir Al-Sahlani, "Göç ve suç arasındaki bu özel ilişkiyi nasıl kurabilirsiniz? Bu bireyler bizim toplumumuzun ve İsveç'in ürünleri. Şu anda toplumda yaşadığımız çöküşün örnekleri. Bunun göçle hiçbir ilgisi yok." diye konuştu.