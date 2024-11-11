AB'den İsrail'e Acil Ateşkes Çağrısı

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da acil ateşkes ilan edilmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanması çağrısında bulundu.

Borrell, X hesabından, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kuzeyinde yer alan Almat'a yönelik saldırısının 7 çocuğun da aralarında olduğu onlarca kişinin ölümüne yol açtığını belirtti.

AB'nin İsrail'in Lübnan'da devam eden saldırıları karşısında "dehşete düştüğünü" bildiren Borrell, "İsrail ordusu da dahil olmak üzere hiç kimse çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine kayıtsız kalamaz. Acil ateşkes ve BMGK'nin 1701 sayılı kararına saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 194'ü çocuk, 621'i kadın toplam 3 bin 189 kişi öldü, 14 bin 78 kişi yaralandı.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BMGK'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hattı'nın gerisine çekilmesini ve bu hatla Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler, 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.