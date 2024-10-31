AB'den İsrail'in UNRWA Yasa Tasarısına Tepki - Son Dakika
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AB'den İsrail'in UNRWA Yasa Tasarısına Tepki

AB, İsrail'in UNRWA'yı hedef alan yasayı kınadı ve ajansın hayati hizmetlerine desteğini vurguladı.

31.10.2024 21:17
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Avrupa Birliği (AB), İsrail Meclisinin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son verme yönündeki yasayı onaylamasını kınadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Birlik adına yaptığı yazılı açıklamada, yasanın uygulanması neticesinde UNRWA'nın Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere bölge genelinde milyonlarca insana sağladığı eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi "hayati" faaliyetlerin engelleneceği anımsatılarak, "UNRWA'nın 1949 yılında BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve o tarihten bu yana yenilenen yetkisi doğrultusunda hayati önem taşıyan çalışmalarını sürdürmeye devam edebilmesi elzemdir." ifadesi kullanıldı.

UNRWA'nın bölgedeki Filistinli mültecilere insani yardım sağlamada "kritik rol" oynadığının vurgulandığı açıklamada, İsrail ile UNRWA arasındaki 1967 tarihli anlaşmanın feshedilmesi ve Ajansın görevlerini yerine getirmesinin engellenmesi yönündeki her türlü girişimin kınandığı aktarıldı.

Açıklamada AB'nin UNRWA'ya desteğinin yinelenerek, "Çatışmaya sürdürülebilir bir çözüm bulunmadığı sürece UNRWA'nın görevi hayati önem taşımaya devam edecektir." değerlendirmesi yer aldı.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.

Son olarak İsrail Meclisi, 28 Ekim'de UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören tasarıyı kabul etmişti.

Kaynak: AA

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