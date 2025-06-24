AB'den İsrail-İran Ateşkesi için Diplomasi Vurgusu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail- İran arasındaki ateşkesin sürdürülmesi için koşulların müzakere edilmesi gerektiğini belirterek, İran tarafının konuşmaya istekli olduğunu söyledi.

Kallas, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi marjında, gazetecilere, İsrail ve İran arasındaki ateşkesle ilgili değerlendirmede bulundu.

Ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirten Kallas, "Ancak ateşkesin sürmesi de önemli. Ateşkesin sürmesi için müzakere etmemiz ve koşullar için diplomasiyi kullanmamız gerekiyor." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile 20 Haziran'da Cenevre'de yaptığı görüşmeye değinen Kallas, "Nükleer meselenin yanı sıra, bizi endişelendiren balistik füze programı da var. İran tarafından tutuklanan Avrupa vatandaşlarımız var. Ayrıca ekonomilerimize, Avrupa ülkelerimize karşı yürüttükleri hibrit ve siber saldırılar da var." diye konuştu.

Kallas, "İran konuşmaya istekliydi." ifadesini kullandı.

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, İsrail ile de iletişim halinde olunduğunu kaydetti.

İsrail'in İran'a başlattığı, daha sonra ABD'nin dahil olduğu saldırılar ve Tahran yönetiminin misillemeleri sonucu yaşanan çatışmalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısıyla 12. gününde ateşkesle sonuçlanmıştı.