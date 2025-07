AB'den Türk Vatandaşlarına Vize Kolaylığı

UĞUR ASLANHAN/MÜCAHİT ENES SEVİNÇ - İş dünyası temsilcileri, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Schengen vizesi süreçlerini kolaylaştırma ve hızlandırma yönünde attığı adımı değerlendirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün yaptığı açıklamada, komisyonun dün itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Schengen vizesinde kolaylaştırma ve hızlandırma konulu yeni bir belge hazırladığını ve bunu üye ülkelere gönderdiğini söylemişti.

Daha önce vize alanlara ikinci başvurularında önce 6 aya kadar, sonra 1 yıla, 2 yıla, 3 yıla ve 5 yıla kadar uzun süreli ve çok girişli vize verileceğini kaydeden Bolat, bundan sonraki süreçte ilk kez vize alacaklara yönelik de çalışma yapacaklarını ve taleplerde bulunacaklarını açıklamıştı.

"Bu, vatandaşlarımızın turizm, iş, ticaret, yatırım, eğitim, akademi ve STK buluşmaları açısından önemli ve güzel bir gelişme." diyen Bolat, artık Schengen'e dahil olan 25 ülkenin büyükelçiliklerinin ya da konsolosluklarının bir mazeretinin kalmadığının altını çizmişti.

İş dünyası temsilcileri, söz konusu gelişmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Kilitlenen randevu sistemi de çözüme kavuşmalı"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, AB'nin Türk vatandaşlarına Schengen vizesi kurallarını kolaylaştırmasını, ticari seyahatlerin hızlanması için ümit verici bulduklarını belirterek, bu adımın tamamlayıcı parçasının da kilitlenen randevu sisteminin çözüme kavuşması olacağını söyledi.

Randevu sorununun çözüme kavuşturulduğu taktirde, Türk iş dünyasının ve girişimcilerin AB ülkelerindeki rekabet gücünü artıracak etkide bulunacağını kaydeden Avdagiç, "Hızlı ve uzun süreli Schengen vize sisteminin, şikayetleri kalıcı olarak giderecek biçimde uygulanmasını bekliyoruz." dedi.

Avdagiç, nihai hedefin, AB'nin Türk vatandaşlarına "vize serbestisi tanıması" olduğunu ve bundan vazgeçmediklerini ifade ederek, "AB vizesiz seyahat hakkımızı teslim edene kadar vize sorunu kalıcı olarak çözülmüş olmayacaktır." açıklamasında bulundu.

"İkili ticari ilişkilerimize olumlu yansıyacak"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da kararı iş dünyası olarak memnuiyetle karşıladıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"DEİK olarak, vize sıkıntıları yaşanmasından bu yana, Avrupa ülkeleri ile yaptığımız her ticari diplomasi faaliyetinde, AB Komisyonu ve AB Konseyi'nde AB üyesi ülkelerle gerçekleştirdiğimiz her görüşmede vize sorunlarını gündeme getirdik. Bu konunun bir an öce çözüme kavuşması gerektiğine dikkati çektik. AB, ülkemizin en önemli ticaret ortağı. Dolayısıyla, bu ortaklığa uygun bir adımın atılması iş dünyamızı memnun etti. Kararın, ikili ticari ilişkilerimize olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Hem iş dünyamız hem de vatandaşlarımız açısından memnuniyet verici bu kararın, hayırlı olmasını diliyor ve bir an önce vize serbestisinin de sağlanmasını bekliyoruz."

"Vize kararı olumlu ama eksik bir adım"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise AB'nin Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı konumunda olduğunu belirterek, toplam ihracatın yüzde 42'sinin AB ülkelerine gerçekleştirildiğini söyledi

İhracatçıların gerek iş görüşmeleri gerekse fuar ve heyet programları için AB ülkelerine yoğun şekilde seyahat etmeleri gerektiğini vurgulayan Gültepe, buna rağmen son iki yıldır Schengen vizesi konusunda ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Gültepe, ihracatçının motivasyonunu düşüren bu sorunun çözümü için gerek ilgili bakanlıklar gerekse AB ülkelerinin temsilcilikleri nezdinde girişimlerinin olduğunu kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"İhracatçımızın enerjisini boşa harcamasına neden olan vize engelinin kaldırılmasını ilgili her platformda ısrarla talep ettik. AB Komisyonunun Türk vatandaşlarına Schengen vizesi konusunda geç de olsa aldığı bu kararı olumlu ama eksik bir adım olarak değerlendiriyorum. Çünkü AB ülkelerinde vize serbestliğinin Türk vatandaşlarının doğal hakkı olduğuna inanıyoruz. Arzu ettiğimiz kapsamda olmamakla birlikte karar Schengen'e dahil 25 ülkeye ihracatımızın artmasına pozitif katkı sunacaktır. Ancak AB ile ticaretimizde sürdürülebilir ve kalıcı artış için Gümrük Birliği güncellenmelidir."

"Vizesiz seyahat önceliklerimiz arasında yer almaya devam etmeli"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ise yaşanan vize sorunun iş dünyası temsilcileri açısından yıllardan beri çözüm aranan bir durum olduğunu ve söz konusu zorlayıcı uygulamaların bir krize dönüştüğünü söyledi.

Bakanlığın yaptığı müzakerelerle ortaya çıkan yeni ve pozitif kararı, "krizin kısmen de olsa yumuşaması" olarak değerlendirdiklerini kaydeden Bahçıvan, bu çalışmaları çok değerli bulduklarını bildirdi.

Bahçıvan, kangren haline dönen bu sorunun iş dünyasını daha fazla rahatlatacak bir noktaya getirilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızın açıkladığı son gelişmeleri olumlu bulmakla birlikte vatandaşlarımızın Avrupa'ya vizesiz seyahatinin sağlanması en önemli önceliklerimiz arasında yer almaya devam etmelidir. Avrupa Birliği'nin çifte standardı olarak gördüğümüz, iş insanlarımızın dünya ile entegrasyonunu engelleyen bir boyuta ulaşan ve artık tahammül sınırlarını aşan vize sorununa kesin çözüm beklentimizi bu vesile ile tekrar vurgulamak istiyorum."

"İş dünyasının azmini artıracak"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da Türkiye'nin AB'ye gerçekleştirdiği ihracata dikkati çekerek, "Yapılan dış ticarete göre iş insanlarımız vize kısıtlamalarından son derece muzdarip. Bu hususun makul ve mantıklı bir şekilde çözüme kavuşturulması gerekiyordu." dedi.

Söz konusu kararı müjdeli bir haber olarak gördüklerini dile getiren Aydın, "İş insanları olarak vize hususundaki rahatlama bizleri daha çok şevklendirecek ve azmimizi artıracaktır." diye konuştu.

"Vize çilesinin çözümü için önemli bir adım"

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım ise söz konusu gelişmeyi büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu uygulama, özellikle iş insanları ve ihracatçılar için yıllardır süregelen vize çilesine önemli bir çözüm getirme potansiyeli taşıyor." ifadesini kullandı.

İş insanlarının ve ihracatçıların yıllardır bu alanda karşı karşıya kaldığı problemlerden bahseden Yıldırım, bu olumsuzlukların önemli maliyetlere yol açtığını ve ticari faaliyetleri olumsuz etkilediğini, özellikle fuarlara katılım, iş görüşmeleri ve uluslararası iş birlikleri için sık sık yurt dışına çıkmak zorunda kalan üyelerin ciddi mağduriyet yaşadığını anlattı.

Yıldırım, son gelişmenin iş insanlarının üzerindeki vize yükünü önemli ölçüde hafifleteceğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu sayede sık tekrar eden vize başvurularının azalmasıyla hem değerli zamandan hem de başvuru ücretlerinden tasarruf sağlanacaktır. Uzun süreli vizeler, iş seyahatlerinin ve ticari faaliyetlerin daha rahat ve önceden planlanmasına olanak tanıyacaktır. Bu da uluslararası iş bağlantılarını güçlendirecek ve yeni iş fırsatlarının önünü açacaktır. Vize süreçlerindeki kolaylık, Türk iş insanlarının uluslararası arenada daha aktif rol almasına ve küresel rekabet gücümüzün artmasına katkı sağlayacaktır. Bu yeni uygulamanın, ilgili konsolosluklar ve büyükelçilikler nezdinde hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır."