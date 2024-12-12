AB'den Ukrayna'ya güçlü destek

Güncel

Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere ile Avrupa Birliğinin (AB) yayımladığı ortak bildiride, Ukrayna'da kapsamlı, adil ve kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğin sürdürüleceği belirtildi.

Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, İspanya ve İngiltere dışişleri bakanları ile AB Yüksek Temsilcisi'nin ortak yayımladığı "Almanya Bildirisi"nde, Avrupalı yetkililerin Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Berlin'de bir araya geldiği kaydedildi.

Bildiride, "Ukrayna için kapsamlı, adil ve kalıcı barış ve Avrupa için kalıcı güvenlik hedefleri birbirinden ayrılamaz. İşte bu nedenle, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasa dışı savaşın 1000 günden fazla sürmesinin ardından dayanışmamızı sürdürüyoruz." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu Avrupa ülkelerinin, Rusya'ya karşı meşru müdafaa hakkı konusunda Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceği vurgulanan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Rusya'nın, Ukrayna'nın şehirlerine ve kritik sivil altyapısına karşı acımasız ve kasıtlı saldırılar düzenleyerek, Kuzey Kore birliklerini konuşlandırarak ve Ukrayna'ya saldırmak için orta menzilli balistik füzeler kullanarak saldırganlık savaşını tırmandırma kararını en güçlü şekilde kınıyoruz. NATO üyeliği dahil, Avrupa-Atlantik entegrasyonuna giden geri dönülmez yolda Ukrayna'yı ve AB'ye katılım yolunu desteklemeyi sürdüreceğiz. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilerek BM Şartı dahil uluslararası hukuka uygun şekilde Ukrayna'da kapsamlı, adil ve kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğimizi yineliyoruz."

"Ukraynalılar olmadan barış için müzakere yapılamaz"

Bildiride, Avrupa'dan ilave fonların harekete geçirilmesi dahil Ukrayna'ya yönelik askeri, ekonomik ve mali yardımların artırılacağı ifade edilerek, Avrupalıların önemli rol oynadığı G7'nin 50 milyar dolarlık kredisinin hızlı ve kolektif şekilde serbest bırakılmasının, Ukrayna'nın askeri dahil acil ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacağı belirtildi.

Bildiride imzası olan ülkelerin, Rusya'nın askeri kapasitesini arttırmasını kısıtlamayı sürdüreceğine dikkati çekilerek, enerji dahil Kremlin'in gelir kaynakları üzerinde ilave baskı oluşturmaya devam edileceğinin altı çizildi.

Adil ve kalıcı barışa giden güvenilir yol olarak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Barış Formülü'ne olan bağlılığın bir kez daha teyit edildiği bildiride, "Ukraynalılar olmadan ve Avrupalılar onların yanında olmadan Ukrayna'da barış için müzakere yapılamaz." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, Ukrayna'ya uzun vadeli güvenilir askeri ve mali destek dahil etkin güvenlik garantileri sağlama konusunda kararlığa da işaret edildi.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne da vurgu yapıldı

Bildiride, Avrupalı bakanların Suriye'deki mevcut durumu da ele aldıklarına değinilerek, şu değerlendirmeler paylaşıldı:

"Esed rejiminin devrilmesinden sonra Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, bağımsızlığı, egemenliği, devlet kurumlarına saygı gösterilmesi ve her türlü aşırıcılığın reddedilmesi kritik önem taşımaktadır. Tüm paydaşlar, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararına ve Suriye halkının iradesine uygun olarak düzenli, barışçıl ve kapsayıcı geçişin sağlanması için tüm kilit konularda Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde kapsayıcı diyaloğa girerken, uluslararası hukuka riayet etmeli ve tüm azınlık mensuplarını korumalıdır."

Suriye'ye daha geniş bölgesel perspektiften bakılması gerektiğinin altı çizilen bildiride, " Lübnan'da kısa süre önce sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılıyor ve Gazze'de de ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım sağlanması gerektiğini vurguluyoruz." ifadesi yer aldı.