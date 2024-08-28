AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, Mescid-i Aksa'daki İhlallerin Bölgesel İstikrarı Tehdit Ettiğini İfade Etti

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın statükosunu ihlal eden eylemlerin, bölgesel istikrarı tehdit ettiğini ifade etti.

Borrell, X hesabından, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumu, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'teki tarihi ve kutsal mekanlardaki yasal statükoyu ihlal eden yasa dışı eylemlerini durdurmaya çağırmasına" ilişkin paylaşımına yanıt verdi.

Safedi'nin kutsal mekanların statükosuna ilişkin endişelerini paylaştığını aktaran Borrell, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlara öncülük eden ve buraya sinagog inşa etme yönünde açıklamada bulunan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in ihlale yol açan eylemlerine işaret etti.

Söz konusu endişelerin tamamen meşru olduğunu belirten Borrell, uluslararası toplumun bu konuyu ele alması gerektiğini kaydetti.

Borrell, "Bölgesel istikrar tehlikededir." uyarısında bulundu.

Aşırı sağcı Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istediğini söylemişti

İsrail Ordu Radyosuna konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" ileri sürmüştü. Habere göre, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" sorusuna Ben-Gvir, "Evet" cevabını vermişti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in 26 Ağustos'taki ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savunmuştu.

Sık sık Aksa'ya baskın düzenliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak fanatik Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Ben-Gvir de sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor.

En son 13 Ağustos'ta Harem-i Şerif'e baskın düzenleyen Ben-Gvir, burada yaptığı açıklamada, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız, burada (Yahudiler) ibadete izin vermek." ifadesini kullanmıştı.