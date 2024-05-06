AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki Kıtlık İçin Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki Kıtlık İçin Ateşkes Çağrısı Yaptı

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze\'deki Kıtlık İçin Ateşkes Çağrısı Yaptı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'nin kuzeyinde kıtlığın baş gösterdiğini ve güneye doğru ilerlediğini belirterek, acil insani ateşkes çağrısı yaptı. Borrell, İsrail'in insani yardım sağlama yükümlülüğünü hatırlatarak, Hamas ve İslami Cihat'ın roket saldırılarını kınadı. Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı Refah kenti ise İsrail'in işgal tehdidi altında bulunuyor.

06.05.2024 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'nin kuzeyinde tam anlamıyla kıtlığın baş gösterdiğini ve güneye doğru ilerlediğini belirterek, "acil insani ateşkes" çağrısı yaptı.

Borrell, X hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain'e göre çok korkulan senaryo gerçek oldu. Gazze'nin kuzeyinde tam anlamıyla kıtlık var, güneye doğru ilerliyor." ifadesini kullandı.

BM Güvenlik Konseyinin 2728 sayılı kararının tam ve derhal uygulamaya konulması gerektiğini vurgulayan Borrell, "Esirlerin serbest bırakılması ve açlıktan ölmek üzere olanlara yardım sağlanması için ateşkes acildir." çağrısında bulundu.

Borrell, İsrail'in "geniş ölçekte insani yardıma tam, güvenli, hızlı ve engelsiz erişim sağlama yükümlülüğü bulunduğunu" anımsatarak, "Hamas ve İslami Cihat'ın Kerem Şalom bölgesine yönelik roket yağmurunu açıkça kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Aynı mesaj, AB Komisyonunun Kriz Yönetimi ve İnsani Yardımlardan Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic tarafından da paylaşıldı.

Gazze'de yerinden edilenlerin son sığınağı Refah

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona çıktı.

İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe edilirken, uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, Refah'ı işgal etme tehdidini sürdürüyor.

Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün, Hamas hareketinin Tel Aviv hükümetiyle esir takası anlaşmasına varmak istemediğine dair göstergeler olduğunu iddia ederek, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini "çok yakında işgal edeceklerini" belirtti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 683 Filistinli öldürüldü, 78 bin 18 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun, Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki birçok mahalleyi boşaltmaya başladığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki Kıtlık İçin Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Masada iki formül var En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masada iki formül var
09:50 Özel’in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı Son ankette CHP’yi şoke eden sonuç Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç
08:13 Kilis’te aile katliamı Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü olarak bulundu Kilis'te aile katliamı! Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü olarak bulundu
08:11 75 yıldır hizmet veriyordu Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar’ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti 75 yıldır hizmet veriyordu! Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti
08:09 Harekat artık an meselesi İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı Harekat artık an meselesi! İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı
10:34 Barışmak için giden baba, sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü Barışmak için giden baba, sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü
10:24 Ceyda Düvenci’nin, ’’Erkekler çekmecelerinde ped bulundursun’’ çıkışına Ebru Şancı’dan bomba yorum Ceyda Düvenci'nin, ''Erkekler çekmecelerinde ped bulundursun'' çıkışına Ebru Şancı'dan bomba yorum
10:19 Mayıs ayında kar sürprizi Vatandaşlar sabaha beyaz örtüyle uyandı Mayıs ayında kar sürprizi! Vatandaşlar sabaha beyaz örtüyle uyandı
09:59 Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, eşi Fevzi Kardeseci’yi kaybetti Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetti
09:21 Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, kentin sinek ilaçlamasını bizzat yaptı Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, kentin sinek ilaçlamasını bizzat yaptı
09:19 Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak
09:13 Voleybolcu ve öğretmen çift, teşhir ürünü bilgisayar çaldı Voleybolcu ve öğretmen çift, teşhir ürünü bilgisayar çaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 10:56:15. #1.13#
SON DAKİKA: AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki Kıtlık İçin Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement