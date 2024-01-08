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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Gazze'deki Gelişmeleri Ele Aldı - Son Dakika
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Gazze'deki Gelişmeleri Ele Aldı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Gazze'deki gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, AB ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler, Gazze'deki gelişmeler ve insani yardım konuları ele alındı. Borrell, Bin Ferhan'ı Avrupa Birliği Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na davet etti ve Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri ile de Bölgesel Güvenlik Diyaloğu konulu toplantıyı masaya yatırdı.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Gazze\'deki Gelişmeleri Ele Aldı
08.01.2024 - 23:27,
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkeyi ziyaret eden Borrell, El- Ula kentinde Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile bir araya geldi.

Görüşmede, AB ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler, Gazze'deki gelişmeler ve özellikle insani yardım konusundaki çabaların ele alındığı belirtildi.

Borrell, X sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile ortak barış girişimini ve iki devletli çözüm ilkesine ilişkin uluslararası fikir birliğini gerçeğe dönüştürme adımlarını görüştüm. Yol zor olacak ancak barışın alternatifi yok."

Ayrıca Borrell, Bin Ferhan'ı 22 Ocak'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği Konseyi (FAC) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na davet ettiğini belirtti.

Borrell, bugün yine başkent Riyad'da Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ile görüşmesinde Gazze'deki gelişmeleri ve 24 Ocak'ta Riyad'da yapılması planlanan KİK ülkeleri ile AB üst düzey yetkilileri arasındaki "Bölgesel Güvenlik Diyaloğu" konulu toplantıyı masaya yatırmıştı.

Kaynak: AA
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