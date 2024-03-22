AB, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen geliri Ukrayna'ya aktarmayı prensipte kabul etti - Son Dakika
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AB, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen geliri Ukrayna'ya aktarmayı prensipte kabul etti

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB liderlerinin dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'ya aktarılmasında prensipte anlaştığını ve yaz aylarında somut bir eylem beklediklerini söyledi. Ayrıca, AB'nin Rus tahılının AB pazarını istikrarsızlaştırmasını önlemek ve Ukrayna'nın çalınan tahılının yasa dışı ihracatını engellemek için Rusya ve Belarus'a yönelik gümrük vergilerini artıracağını duyurdu. Ukrayna'ya askeri yardımın hızlandırılacağı da bildiride yer aldı.

22.03.2024 01:23  Güncelleme: 01:25
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üye ülkelerin liderlerinin AB'nin yaptırım rejimi çerçevesinde dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'ya verilmesinde prensipte anlaştığını, somut uygulamanın yaz aylarında beklendiğini söyledi.

Brüksel'de yapılan AB zirvesinin ilk gün oturumları sona erdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, oturumların sonunda yaptığı basın toplantısında Ukrayna'yla ilgili bölümden çıkan sonuçları paylaştı.

Liderlerin, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Rusya'nın AB'deki dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya kaynak olarak aktarılmasıyla ilgili önerisini uygun bulduğunu bildiren von der Leyen, "Bu, Ukrayna'ya askeri teçhizat finansmanı sağlayacak. 2024 yılı için 3 milyar avro civarında ve gelecek yıllarda da buna benzer tutarların toplanmasını bekleyebiliriz." dedi.

Von der Leyen önerinin ne zaman hayata geçirilebileceğiyle ilgili bir soruya "Liderlere, eğer teklifi hemen sonuçlandırırsak, ilk 1 milyar avroyu 1 Temmuz'da aktarabileceğimizi söyledim. Yani bu bize bağlı. Hızlı olursak, bu bizim elimizde. Yaz aylarında somut bir eylem olacak." yanıtını verdi.

Rusya'nın ve Belarus'un tahılları, yağlı tohumları ve türevli ürünlerine yönelik gümrük vergilerinin artırılması için bir teklif hazırladığını da duyuran von der Leyen, detayları yarın açıklayacağını kaydetti.

Von der Leyen "Bu, Rus tahılının bu ürünlerde AB pazarını istikrarsızlaştırmasını önleyecek, Rusya'nın bu ürünlerin AB'ye ihracatından elde edilen gelirleri kullanmasını engelleyecek ve Ukrayna'nın çalınan tahılının Rusya tarafından yasa dışı ihracatının AB pazarına girmediğini garanti edecek." diye konuştu.

Askeri yardımı hızlandırma taahhüdü

Zirvenin sonuç bildirisinde Ukrayna'yla ilgili kısımda da Ukrayna'nın acilen hava savunma sistemlerine, mühimmat ve füzelere ihtiyacı olduğu belirtilerek, AB'nin ve üye ülkelerinin gerekli tüm askeri yardımların sağlanmasını hızlandıracağı vurgulandı.

Çekya'nın Ukrayna'ya acilen mühimmat temini amacıyla başlattığı girişim de dahil olmak üzere, bu bağlamdaki tüm çabaların memnuniyetle karşılandığının ifade edildiği bildiride, AB'nin Ukrayna'ya bir milyon topçu mermisi sağlama taahhüdünün hızla yerine getirilmesinin sağlanacağı taahhüt edildi.

Bildiride bir önceki zirvede üyelik müzakerelerine başlanması kararı alınan Ukrayna'nın üyelik süreciyle ilgili bir ibare yer almaması dikkati çekti.

Zelenskiy'nin mesajları

Ukrayna oturumuna video konferans yöntemiyle bağlanan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de liderlere hitabında daha fazla askeri destek sağlanması gerektiğini vurgulayarak, mevcut durumun Avrupa için "aşağılayıcı" olduğunu ifade etti.

Zelenskiy AB'ye savunma üretimini kısa süre içinde hızlandırma çağrısı yaparak, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılması ve Ukrayna'nın AB'ye katılımı için müzakerelerin bir an önce başlaması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen geliri Ukrayna'ya aktarmayı prensipte kabul etti - Son Dakika

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