AB Genişleme Hedeflerini Belirledi

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişleme Üyesi Marta Kos, AB'nin genişlemede bir dinamizm yakalamaya çalıştığını, Ukrayna ve Moldova ile bu yıl içinde fasıl açarken Karadağ ile Arnavutluk'u gelecek yıllarda üyelik sürecini tamamlama hedefinde desteklemeyi amaçladığını söyledi.

1 Aralık 2024'te görevi 5 yıllığına üstlenen Kos, Avrupa Parlamentosunun (AP) Dışişleri Komitesi oturumunda milletvekilleriyle bir araya gelerek genişlemeye dair durum değerlendirmesi yaptı.

"10 yıldan sonra ilk kez, iki veya üç aday ülkeyi bitiş çizgisine getirebileceğimiz konusunda gerçekçi bir beklentimiz var." diyen Kos, mevcut dinamizmi Ukrayna'daki savaşın açtığı fırsat penceresine borçlu olunduğunu söyledi.

Kos, bu konjonktürel fırsatın genişlemede bir "indirim"e gidileceği anlamına gelmediğini vurgulayarak "Genişleme süreci, liyakata dayalı olmaya devam edecek." dedi.

Polonya'nın 1 Temmuz'a kadar yürüteceği başkanlığı döneminde Ukrayna ve Moldova ile bir ya da iki fasıl kümesinin açılmasını beklediğini belirten Kos, Batı Balkan ülkelerinden Karadağ'ın 2026 ve Arnavutluk'un 2027'nin sonuna kadar müzakere sürecini tamamlama vizyonu olduğunu ve bu amaçla iki ülkenin destekleneceğini kaydetti.

Zelenskiy'nin bu yıl tüm fasılları açma talebi

Ukrayna'nın adaylık sürecine de değinen Kos, "Ukrayna çok büyük işler yapıyor. (Ukrayna Devlet Başkanı) Volodimir Zelenskiy ile konuştuğumda, bu yıl tüm fasılları açmamı istedi." dedi.

Kos, Zelenskiy'e "Bunu ikinci kez duyduğumda, bunun sadece açılışla ilgili olmadığını, esas olarak kapanışla ilgili olduğunu söyledim. Ukrayna gerçekten iyi reformlar yapıyor ancak bunların sürdürülebilir reformlar olması gerekiyor. Bunu biliyorlar ve biz de onları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hem Ukrayna hem de Moldova ile üyelik yolundaki ilerlemenin temelini belirleyen ilk fasıl kümesi ile dış ilişkileri içeren 31. kümenin bu yıl içine açılabileceğini dile getiren Kos, bunların AB Konseyinde oybirliğiyle karar verilecek konular olduğuna dikkati çekti.

Gürcistan

Kos, Gürcistan'da hükümetin AB ile müzakereleri askıya alması üzerine başlayan protestolara ilişkin, "Öte yandan Gürcistan'daki durum, AB üyeliğine giden yolun kolay olmadığını ve aksiliklerin olabileceğini gösteren çarpıcı bir hatırlatmadır. Yetkililerin AB entegrasyonundan uzaklaşmaya devam etmesinden derin bir üzüntü duyuyorum." diye konuştu.

Türkiye

Kos, Türkiye ile ilgili de "Türkiye'nin mültecilere yardım alanında yaptıklarını takdir ediyoruz." demiş, AB'nin geçen yıl Türkiye ile daha fazla diyalog kurulması yönünde karar aldığını anımsatmıştı.

Kos ayrıca Türkiye ile mart, nisan aylarında ekonomi konusunda üst düzey bir diyalog kurmayı planladıklarını söylemişti.

AB'nin genişlemesi

AB'nin son genişlemesi, 12 yıl önce Hırvatistan'ın üyeliğiyle olmuştu.

Ukrayna, Moldova ve Türkiye'nin yanı sıra Batı Balkanlar'daki 5 ülke Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk aday, Kosova ise AB'ye potansiyel aday konumunda.