AB, İsrail ile İlişkileri Gözden Geçirme Kararı Aldı - Son Dakika
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AB, İsrail ile İlişkileri Gözden Geçirme Kararı Aldı

AB, Gazze'deki saldırılar nedeniyle İsrail ile ilişkileri gözden geçirme sürecini başlatıyor.

20.05.2025 22:55
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- AB, Gazze'deki saldırıları nedeniyle İsrail ile ilişkilerini gözden geçirme kararı aldı

BRÜKSEL - Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB üyesi ülkelerin büyük çoğunluğunun Gazze'deki saldırıları nedeniyle İsrail ile ilişkilerin gözden geçirilmesini öngören teklife destek verdiklerini söyledi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Brüksel'de "Savunma" konulu Dış İlişkiler Konseyi ve ardından dışişleri bakanlarıyla çeşitli konuların görüşüldüğü bir oturum gerçekleştirdiklerini ifade eden Kallas, "Öncelikle, Ukrayna ile ilgili yapılan tartışmalardan bahsetmek gerekirse; burada en büyük önceliğimiz, tam ve şartsız bir ateşkes. Ukrayna, bu ateşkesi 60 günden fazla bir zaman önce kabul etti. Fakat Rusya, ateşkesi kabul etmek yerine halen oyun oynuyor ve saldırılarını daha da tırmandırıyor. Bu duruma karşı tek seçenek, Rusya üzerinde ciddi bir baskı oluşturarak Rusya'yı müzakerelere zorlamaktır" dedi.

"17'nci yaptırım paketini kabul ettik"

AB dışişleri bakanlarının bugün daha önce 27 üye ülkenin AB nezdindeki büyükelçilerinin üzerinde uzlaşma sağladığı 17'nci yaptırım paketini kabul ettiklerini duyuran Kallas, toplantıda ayrıca yaptırımların Rus ekonomisine etkilerine dair bir değerlendirme gerçekleştirdiklerini söyledi. Dışişleri bakanlarının ayrıca Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketinde hızlı ilerleme talep ettiklerini vurgulayan Kallas, "Rusya, tam ve şartsız bir ateşkesi kabul etmezse, üzerindeki baskı daha da artacak. Bu çerçevede, yeni yaptırım paketi üzerindeki çalışmalar devam ediyor" dedi.

AB, İsrail ile ilişkilerini gözden geçirme kararı aldı

Dışişleri bakanlarının Orta Doğu hakkında da oldukça yoğun bir tartışma gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kallas, "Gazze'deki durum tam bir felaket. İsrail'in girmesine izin verdiği yardım elbette memnuniyetle karşılanıyor fakat bu okyanusta bir damladan ibaret. Yardımların hemen, engelsiz ve geniş ölçekte akması gerekiyor. İhtiyaç duyulan şey bu" dedi.

Kallas, İsrail'in Gazze'deki eylemleri çerçevesinde AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın 2'nci maddesi kapsamındaki insan hakları yükümlülüklerini ihlal edip etmediğini belirlemek amacıyla bir değerlendirme başlatılacağını duyurdu. Kallas, "Bugün gerçekleştirilen görüşmelerde açıkça anlaşılıyor ki İsrail ile Ortaklık Anlaşmamızın ikinci maddesinin gözden geçirilmesi talebine destek veren güçlü bir çoğunluk var. Bu inceleme sürecini başlatacağız ve bu süreçte İsrail'e düşen, Gazze'ye insani yardımı serbest bırakmak. Hayat kurtarmak en büyük önceliğimiz olmalı" dedi.

Suriye'ye yönelik tüm ekonomik yaptırımlar kaldırılacak

Dışişleri bakanlarının Suriye'ye yönelik tüm ekonomik yaptırımların kaldırılması kararı aldığını fakat devrik lider Beşar Esad rejimi ve insan hakları ihlallerine ilişkin yaptırımların uygulamada kalacağını açıklayan Kallas, "Bu karar, geriye çevrilebilir nitelikte olup aynı zamanda ilerlemeye bağlıdır. Ekonomik toparlanma olmadan barış mümkün değildir. Hepimizin istikrarlı bir Suriye'ye ihtiyacı var. Suriye'de olan her şey gerçekten ideal mi? Açık bir şekilde öyle değil. Fakat Suriye halkına bir şans vermemiz gerekiyor" dedi.

"Rus ekonomisi iyi durumda değil"

Rusya'ya karşı kabul edilen 17'nci yaptırım paketinin detaylarına ilişkin bir soru alan Kallas, "Bu yaptırım paketinin en güçlü unsuru nedir diye sorarsanız, elbette enerji. Petrol fiyat sınırı, Rus ekonomisi üzerinde açık etkisi olan bir husus. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de bu hususun altını çizdi" dedi.

Toplantıda istihbarat kaynaklarından duyduklarının arasında Rus ekonomisinin kötü durumda olduğuna dair bilgilerin de yer aldığını vurgulayan Kallas, "Şu ana kadar durumu, 'ekonomi büyüyor, her şey yolunda' şeklindeki propagandalar ile örtbas etmeyi başardılar. Ancak artık durumu propaganda ile gizleyemiyorlar ve ekonomik durgunluk içinde olduklarını kendileri de kabul ediyor" dedi.

Kallas, enerjinin Rusya'nın neredeyse tükenmiş olan milli fonunun büyük bir bölümünü oluşturduğunu ve bu alanda daha fazla baskı uygulanması halinde savaşın sona ermesi için gereken baskının oluşturulabileceğini söyledi.

"İnsani yardımların önünün açılmasını ve durumun daha iyiye gitmesini gerçekten umut ediyoruz"

AB'nin İsrail'e ticari imtiyazlar tanıyan kapsamlı ticaret ve işbirliği anlaşmasını gözden geçirme konusunda bir son tarih söz konusu olup olmadığına ilişkin bir soruya cevabında Kallas, "Değerlendirme sürecini başlatıyor olduğumuzu belirtmek isterim. Bu arada, insani yardımların önünün açılmasını ve durumun daha iyiye gitmesini gerçekten umut ediyoruz" dedi.

18'inci yaptırım paketi için tarih vermedi

Rusya'ya yönelik 18'inci yaptırım paketinin ne zaman kabul edileceğine ilişkin bir soruya Kallas, "Çalışmalar halihazırda devam ediyor. Ama hazır olacağımız zamanı şu anda kesin olarak ifade edemem" dedi.

Üye devletlerin hızlı hareket edilmesi talebinin söz konusu olduğunu ve Rusya'ya güçlü bir mesaj verilmesi gerektiğini vurgulayan Kallas, "Hızlı davranmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İsrailli yerleşimcilere yaptırım bir üye devlet tarafından engellendi"

Orta Doğu ve İsrail ile Ortaklık Anlaşmasına ilişkin tartışmalar sırasında İsrailli bakanlar ve yerleşimciler aleyhinde yaptırımların gündeme gelip gelmediğine ilişkin bir soru alan Kallas, "Bu yaptırımlar hazırlandı ve bu konuda gerekli tartışmalar yapıldı. Ancak ne yazık ki, bu süreç üye devletlerden biri tarafından engellendi" dedi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, İsrail ile İlişkileri Gözden Geçirme Kararı Aldı - Son Dakika

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