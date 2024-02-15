AB, İsrail ile yapılan ticari anlaşmayı askıya alabilir

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin İsrail ile yapılan ticari anlaşmayı askıya alıp almayacağına kısa zamanda karar vereceğini söyledi.
Borrell, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdikleri mektupta talep ettikleri, İsrail ile ticari anlaşmaların gözden geçirilmesi konusunu değerlendirdiklerini söyledi.
"Başbakanların mektubunu inceliyoruz ve yakında size bu konuda bir şeyler söyleyebileceğim." diyen Borrell, AB'nin İsrail ile yapılan anlaşmanın askıya alınıp alınmaması konusunda kısa zamanda karar vereceğini kaydetti.
Sanchez ve Varadkar, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'e hitaben gönderdikleri mektupta, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e AB pazarında birçok imtiyaz tanıyan ticari anlaşmanın, insan hakları ve demokratik ilkelere ilişkin yükümlülüklerin ihlal edilip edilmediğinin tespiti için "acilen gözden geçirilmesini" istemişti.
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