AB, İsrail'in Gazze Planlarından Endişeli - Son Dakika
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AB, İsrail'in Gazze Planlarından Endişeli

AB, İsrail\'in Gazze Planlarından Endişeli

Avrupa Birliği, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını genişletmesine karşı endişelerini dile getirdi.

05.05.2025 17:47
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Avrupa Birliği, İsrail'in Gazze'de operasyonları genişletme kararından endişe duyduklarını bildirdi. AB sözcüsü, Filistinlilere insani yardımların ulaştırılmasına izin verilmesini de istedi.Avrupa Birliği (AB) İsrail'in Gazze'de operasyonlarını genişletmeye ve bölgeyi kontrolü altında tutmaya yönelik planlarından endişe duyduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni gelişmelere dair açıklamasında, "Avrupa Birliği, İsrail'in Gazze'de operasyonlarını genişletme planlarından endişe ediyor. Bu durum daha fazla Filistinlinin ölümüne ve daha fazla acıya yol açacak" dedi.

Sözcü, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun "Belirsiz bir süre için Gazze'nin kontrolünü ele almasına yönelik planlardan" duydukları rahatsızlığı da ifade etti. İsrail'e bu tutumundan geri adım atması çağrısında bulunan sözcü, "Rehinelerin geri dönüşü ve tüm düşmanlıkların sona ermesi için tek yol müzakeredir" ifadelerini kullandı.

"Filistin halkı yeterince acı çekti. Artık bu şiddete ve acıya bir son vermenin zamanı geldi" diyen AB sözcüsü, İsrail'den Gazze'ye insani yardımların geçişine izin vermesini istedi.

İsrail iki aydan fazla süredir Gazze'ye başta gıda maddeleri olmak üzere insani yardımın girişine engel oluyor.

İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu başkanlığında toplanan güvenlik kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıları genişletme kararı almıştı. Hükümetin bu kararı öncesinde de İsrail ordusu on binlerce yedek askeri silah altına çağırdı.

dpa,AFP/ MUK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel AB, İsrail'in Gazze Planlarından Endişeli - Son Dakika

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