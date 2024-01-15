AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Kırgızistan\'da Temaslarda Bulundu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te çeşitli temaslarda bulundu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas'i, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde kabul etti.

Görüşmede, Kırgızistan için öncelikli projeler, yatırımlar, finansman kaynağı, bankacılık ilişkileri ve bölgesel güvenlik dahil olmak üzere çeşitli konular ele alındı.

İnsan hakları, mevcut aktif sivil toplum örgütleri, medya özgürlüğü ve internete sınırsız erişim konusu ile çevrim içi alanda güvenilir bilginin önemine vurgu yapıldı.

Schinas ise Kırgızistan'a yaptığı ziyaretinde, iklim projelerine, dijitalleşme ve ulaşım koridorlarının geliştirilmesi konularına odaklandığını belirtti.

Orta Asya'daki olumlu değişimlerin önemine işaret eden Schinas, Kırgızistan ile işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Schinas, finansal ve ekonomik alanda işbirliğinin güçlendirileceğine olan güvenini dile getirdi.

Çin-Kırgızistan- Özbekistan demir yolu inşaatı projesi

Kırgızistan Hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas ile görüştü.

Caparov, Schinas'a, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaatı gibi ülkenin önemli altyapı projeleri hakkında bilgi verdi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesindeki habere göre, Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev de Schinas'i kabul etti.

Bakan Kulubayev ile Schinas, görüşmede, AB ile Kırgızistan arasındaki geniş yelpazedeki işbirliği konularını masaya yatırdı.

Taraflar, 29-30 Ocak'ta Belçika'da gerçekleşecek "Küresel Ağ Geçidi Yatırımcı Forumu"na Kırgızistan heyetinin katılımını ele aldı.