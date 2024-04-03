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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO'nun 75. yılında transatlantik dayanışmaya bağlılığı vurguladı - Son Dakika
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO'nun 75. yılında transatlantik dayanışmaya bağlılığı vurguladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO'nun 75'inci yılı mesajında transatlantik dayanışmaya bağlılığı vurgulama çağrısı yaptı. Von der Leyen, yılın ilk NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde İttifak'ın 75'inci yıl dönümü vesilesiyle mesaj paylaştı. NATO'ya üye 32 ülkenin dışişleri bakanı, Brüksel'deki karargahta 2 günlük toplantı için bir araya gelecek.

03.04.2024 13:39  Güncelleme: 13:41
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO'nun 75'inci yılı mesajında transatlantik dayanışmaya bağlılığı vurgulama çağrısı yaptı.

Von der Leyen, yılın ilk NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde X hesabından İttifak'ın 75'inci yıl dönümü vesilesiyle mesaj paylaştı.

"NATO, 75 yıldır Avrupa-Atlantik'te güvenlik ve istikrarın temeli olmaya devam ediyor." ifadesini kullanan von der Leyen, son bir yılda üye olan Finlandiya ve İsveç'le NATO'nun daha güçlü hale geldiğini vurguladı.

Von der Leyen, Ukrayna için "sarsılmaz birlik" içinde olunduğunun altını çizerek, "Bu yıl dönümünde transatlantik dayanışmaya bağlılığımızı vurgulayalım." çağrısını yaptı.

NATO'nun 75. yılı

NATO'ya üye 32 ülkenin dışişleri bakanı, Brüksel'deki karargahta 2 günlük toplantı için bugün ve yarın bir araya gelecek.

İlk gün, temmuzda Washington'da yapılacak NATO zirvesine hazırlıkları, Ukrayna'ya desteği artırmayı ve sürdürülebilir hale getirmeyi ele alacak bakanlar, yarın yıl dönümü kutlaması törenine katılacak.

AB'yi temsilen Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de toplantıların bir kısmında bulunacak.

İsveç'in 7 Mart'ta üye olmasının ardından hem NATO hem AB üyesi olan ülkelerin sayısı 32'ye çıkmıştı.

Kaynak: AA

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