AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Filistin destekçileri tarafından protesto edildi - Son Dakika
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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Filistin destekçileri tarafından protesto edildi

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Filistin destekçileri tarafından protesto edildi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Filistin destekçileri tarafından 'savaş suçlusu' sözleriyle protesto edildi. Von der Leyen'in İsrail'e koşulsuz desteğini sunması ve Gazze'deki insani duruma ilişkin çağrıda bulunmaması eleştirilerin hedefinde. Protestolar, Avrupa sokaklarında ve sosyal medyada da devam ediyor.

04.06.2024 14:59
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Filistin destekçileri tarafından "savaş suçlusu" sözleriyle protesto edildi.

Sosyal medya platformu X'te yapılan paylaşımlara göre, AP seçim çalışmaları için Helsinki'yi ziyaret eden von der Leyen gençlerle bir araya geldi.

Von der Leyen'in konuşması Filistin destekçisi eylemciler tarafından kesildi. Protestocular, Alman siyasetçiye "savaş suçlusu" sözleriyle tepki gösterdi.

7 Ekim'den bu yana eleştirilerin hedefinde

AB Komisyonu Başkanı, 7 Ekim 2023'ten bu yana "aşırı İsrail yanlısı duruş" sergilediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarının 6. gününde bu ülkeye dayanışma ziyaretinde bulunan von der Leyen'in AB'nin İsrail'e "koşulsuz desteğini" sunması dikkati çekmişti. İsrailli yetkililerle temaslarında Gazze'deki insani duruma değinmeyen von der Leyen, sivilleri ve altyapıyı hedef alan saldırıların durmasıyla ilgili hiçbir çağrıda bulunmamıştı.

AB çalışanları, 20 Ekim'de ortak mektup kaleme alarak von der Leyen'i İsrail'i kayıtsız şartsız desteklemek yerine ateşkes ve sivil yaşamın korunmasına yönelik çağrıda bulunmaya davet etmişti.

Aradan geçen aylarda von der Leyen, konuya ilişkin açıklamalarında öncelikli olarak "İsrail'in kendisini savunma hakkından" söz etmeyi sürdürdü. Çatışmaların bölgeye yayılma riskine sık sık değinen von der Leyen, gelecekte bu tür durumların önüne geçilmesi için iki devletli çözüme yatırım yapılması gerektiği gibi yüzeysel argümanlarla yetindi.

Başta AB'nin merkezi sayılan Brüksel olmak üzere Avrupa sokaklarında düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde de von der Leyen protestocuların hedefinde yer alıyor. Von der Leyen'in fotoğrafının bulunduğu pankartlarda "soykırımın suç ortağı" yazısına sık rastlanırken Alman siyasetçinin ismi yuhalanıyor.

Vatandaşlar kadar AP milletvekilleri de von der Leyen'in duruşunu sert dille eleştiriyor. Bunlardan İrlandalı Sol Grup üyesi Clare Daly'nin von der Leyen'e "Bayan Soykırım" şeklindeki hitabı sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılmıştı.

Von der Leyen'in İsrail'e koşulsuz desteğini sunduğu açıklamaları, Uluslararası Adalet Divanındaki soykırım davasında İsrail'i savunan avukat tarafından dahi alıntılanmıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de şubat ayında yaptığı açıklamada "Von der Leyen'in tamamen İsrail yanlısı bir duruş sergilediği, uluslararası politika konusunda kendisinden başka kimseyi temsil etmeyen (İsrail) gezisinin Avrupa açısından jeopolitik maliyeti oldukça yüksek oldu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Cenevre Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (GIPRI), von der Leyen hakkında, İsrail'in işlediği savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar sebebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesine suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Filistin destekçileri tarafından protesto edildi - Son Dakika

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