AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Ukrayna Barış Zirvesi'nde uluslararası toplumun barışı desteklemesi gerektiğini söyledi

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Barış Zirvesi'nde uluslararası toplumun savaşın sona ermesi için kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir barışı desteklemekte birlik olması gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, İsviçre'nin ev sahipliğinde Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'nin resmi açılışında konuştu.

Ukrayna halkının kendi kaderlerini tayin etmek, bağımsızlık ve özgürlük için mücadele verdiğini belirten von der Leyen, "Korkudan uzak yaşamak istiyorlar. Çocuklarının güvende olmasını, bir sonraki hava saldırısında çalacak sireni düşünerek sürekli endişe duymadan yaşamalarını istiyorlar. Elbette bu, tüm ülkelerin ve tüm halkların hakkıdır." dedi.

Von der Leyen, bugün İsviçre'de toplanmalarının sebebinin "acımasız ve adaletsiz bir savaşın sona ermesine yardımcı olmak" olduğunu, savaşın sonuçlarının sadece Ukrayna değil, dünyanın her yerinde yankılandığını ifade etti.

Enerji ve gıda fiyatlarının arttığına işaret eden von der Leyen, savaşın sona ermesinin tek yolunun kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir barışın desteklenmesi olduğunun altını çizdi.

Von der Leyen, şunları kaydetti:

"Tarih bize barış arayışının zorluklarla dolu olduğunu öğretti. Ancak Birleşmiş Milletler (BM) tam da İkinci Dünya Savaşı'nın küllerinden doğdu. Bugün küresel barış ve güvenliğe dair o umut ışığını bir kez daha yakmamız gerekiyor. Uluslararası toplum olarak biz, Ukrayna'nın barış arayışını desteklemek için birlikte durmalıyız. Böylece barışın yolunu açmış oluyoruz. Hayatların, evlerin yeniden inşa edilmesini sağlayacak yolu böyle açıyoruz."

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, savaşın başından bu yana Ukrayna'nın en büyük destekçileri arasında yer alıyor. Von der Leyen, AB'nin bu ülkeye şimdiye kadar yaptığı yaklaşık 100 milyar avroluk yardımlarının haricinde, desteği sürdürülebilir temele oturtmak için yeni bir fon oluşturulmasını teklif etmişti. Bunun üzerine AB bütçesine gelecek 4 yıl için 5 milyar avroluk "Ukrayna Yardım Fonu" isimli bir mali araç eklenmişti.

AB, tarihinde ilk defa, Ukraynalı sığınmacılar için Geçici Koruma Yönergesi'ni harekete geçirmişti. Bu kapsamda Ukraynalılar, Mart 2022'den bu yana AB ülkelerinde oturma izni alabiliyor, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor ve çalışabiliyor.

Ukrayna, savaşın akabinde AB'ye üyelik başvurusunda bulunmuş, aylar içinde aday ülke statüsü almıştı. Dün ise Ukrayna ile katılım müzakerelerinin resmen başlatılmasına karar verilmişti.