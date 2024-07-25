AB Komisyonu, Netanyahu'nun ABD Kongresi konuşması hakkında yorum yapmayacak - Son Dakika
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AB Komisyonu, Netanyahu'nun ABD Kongresi konuşması hakkında yorum yapmayacak

AB Komisyonu sözcüleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma hakkında herhangi bir yorum yapmayacaklarını belirtti. Sözcüler, konuşmalar veya politikacıların yorumları hakkında yorum yapmadıklarını vurgulayarak, AB'nin Orta Doğu'daki durum hakkındaki pozisyonunun net olduğunu ifade etti. AB Komisyonu, Gazze'deki durumla ilgili İsrail lehine taraf tutmakla eleştiriliyor.

25.07.2024 15:53
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcüleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma hakkında yorum yapmayacaklarını ifade etti.

Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında gazeteciler Netanyahu'nun dün ABD Kongresi'ndeki konuşmasının tartışmalar ve tepkilere neden olduğunu hatırlatarak, AB'nin herhangi bir yorumu olup olmadığını sordu.

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali konuşma hakkında yorum yapmayacağını belirterek, "Bildiğiniz gibi konuşmalar ya da genel olarak politikacıların yorumları hakkında yorum yapmıyoruz." dedi.

Massrali, Orta Doğu'daki durum hakkında AB'nin pozisyonunun "çok net olduğunu" sözlerine ekledi.

Bir başka gazetecinin aynı konuya ilişkin sorusunun ardından söz alan bir diğer sözcü Ariana Podesta da aynı ifadeleri kullanarak, "Konuşma hakkında yorum yapmayacağız. Bu nedenle sorunuzla ilgili olarak da bir yorumumuz yok." yanıtını verdi.

Ursula von der Leyen başkanlığındaki AB Komisyonu, Gazze'deki durumla ilgili İsrail lehine taraf tutmakla eleştiriliyor.

Netanyahu, dün ABD Kongresi'ne hitap etmiş, konuşmasında Gazze'de sivil can kayıplarının düşük olduğunu, burada açlık yaşanmadığına ilişkin ifadeler kullanmıştı. Netanyahu'nun konuşması onlarca defa ayakta alkışlanarak kesilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Komisyonu, Netanyahu'nun ABD Kongresi konuşması hakkında yorum yapmayacak - Son Dakika

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