AB Liderinden İsrail'e Saldırı Çağrısı

26.03.2026 22:41
Antonio Costa, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını durdurmasını ve sivilleri korumasını istedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la İsrail'in Lübnan'a saldırılarını görüştüğünü belirterek, bu ülkeye yönelik "askeri operasyonların" durdurulması, sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısında bulundu.

Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Herzog'la telefonda görüştüğünü belirtti.

İran'ın misillemeleri ve Hizbullah'ın İsrail'e verdiği karşılıklar bağlamında İsrail halkıyla dayanışma mesajı veren Costa, "Bu tür saldırılar derhal durdurulmalıdır." ifadesini kullandı.

Costa, Herzog'a Lübnan'la görüşmelere başlanması çağrısını ilettiğini belirterek, İsrail'in bu ülkeye yönelik "askeri operasyonları" durdurması, sivilleri ve sivil altyapıyı koruması gerektiğini vurguladı.

Gazze'de iyileştirilmesi gereken insani durumu ve Hamas'ın silahsızlandırılması konusunu ele aldıklarını kaydeden Costa, Batı Şeria'daki durumun "son derece endişe verici" olduğunu, şiddetin sona erdirilmesi ve İsraillilerin gasp faaliyetlerinin durdurulmasının "acil ihtiyaç" olduğunu belirtti.

Costa, Orta Doğu'da gerilimin azaltılması, azami itidal gösterilmesi ve tüm tarafların uluslararası hukuka saygı duyması çağrılarında bulundu.

Ayrıca Costa, "İran'ın nükleer dosyası dahil tüm tehditlerine yönelik sürdürülebilir bir çözüm ancak diplomasi ile sağlanabilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

