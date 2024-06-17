AB Liderleri, AB'nin Gelecek 5 Yılını Belirlemek İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
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AB Liderleri, AB'nin Gelecek 5 Yılını Belirlemek İçin Bir Araya Geldi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimleri belirlemek için gayriresmi zirvede bir araya geldi. AB'ye üye 27 ülkenin lideri, Brüksel'de Birliğin en üst yönetici pozisyonları olan AB Konseyi, AB Komisyonu ve AP başkanlıkları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğine uygun gördükleri isimleri müzakere etmek üzere Brüksel'de toplandı.

17.06.2024 23:41
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimleri belirlemek için gayriresmi zirvede bir araya geldi.

AB'ye üye 27 ülkenin lideri, Brüksel'de Birliğin en üst yönetici pozisyonları olan AB Konseyi, AB Komisyonu ve AP başkanlıkları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğine uygun gördükleri isimleri müzakere etmek üzere Brüksel'de toplandı.

Yuvarlak masa etrafında bir araya gelinmesinin öncesinde AP'deki en büyük üç grup olan Avrupa Halk Partisi (EPP), Sosyalist ve Demokratlar (S&D) ve Avrupa'yı Yenile (Renew Europe-RE) mensubu liderlerin ikişer gruplar halinde görüştüğü öğrenildi.

Görüşmelere, EPP adına Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, S&D adına Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, RE adına Belçika Başbakanı Alexander de Croo and Estonya Başbakanı Kaja Kallas katıldı.

Seçimlerde önemli kazanımlar elde eden milliyetçi, AB karşıtı ve aşırı sağ partilerin oluşturduğu Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) Grubunun tek temsilcileri İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Çekya Başbakanı Petr Fiala'nın yaptığı ikili görüşme de dikkati çekti.

Von der Leyen zirveye katıldı ancak kısa hitabından sonra ayrıldı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, liderlerle bir araya gelerek, kısa bir hitapta bulundu ve akşam yemeği başlamadan salondan ayrıldı.

Aynı şekilde AP Başkanı Roberta Metsola kısa hitabının ardından salondan çıktı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in ev sahipliğinde liderleri akşam yemeği masasında buluşturan gayriresmi zirvenin sonunda bir karar açıklanmayacak. Karar, 27-28 Haziran'daki resmi zirvede duyurulacak.

Ancak kulislerde en önemli 4 koltuğa kimlerin oturacağı konusunda şimdiden uzlaşıya varıldığı belirtiliyor.

Von der Leyen, Metsola, Costa ve Kallas

Von der Leyen'in üyesi olduğu EPP, 720 sandalyenin 189'unu elde ederek bir kez daha AP seçimini birinci tamamlamıştı.

27 liderden 13'ünün EPP'li olduğu ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da von der Leyen'e destek açıkladığı için AB Komisyonu Başkanlığını bir dönem daha Ursula von der Leyen'in alacağına kesin gözüyle bakılıyor.

EPP'li Roberta Metsola'nın da bir dönem daha AP Başkanı olacağı tahmin ediliyor.

AB'nin dış politika ve güvenlik şefi Josep Borrell'in yerine zikredilen isim ise kısa süre önce NATO Genel Sekreterliği için de istekli olduğunu açıklayan Estonya Başbakanı Kaja Kallas.

Charles Michel'in yerine "AB liderlerine liderlik etmesi" için ise Portekiz'in eski Başbakanı Antonio Costa'nın adı geçiyor.

AP'nin de onayı gerekecek

AB'nin yürütme organı Komisyonun Başkanı, Komisyon'un tüm üyeleri ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisinin, ilk defa 16 Temmuz'da toplanacak AP Genel Kurulunun onayını alması gerekiyor.

Bu durum özellikle von der Leyen için risk teşkil ediyor. Zira EPP 189 sandalyeye sahip olsa da Alman siyasetçinin toplamda 361 oya ihtiyacı var. Bu nedenle von der Leyen'in 16 Temmuz'a kadar siyasi gruplar arasında ittifak çabalarına devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Brüksel, Politika, Güncel, Son Dakika

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