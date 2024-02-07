AB, Türkiye\'ye 400 milyon euro destek sağlayacak

Avrupa Birliği (AB) Dayanışma Fonu'nun 6 Şubat depremlerinden dolayı Türkiye'ye vereceği 400 milyon euro tutarındaki fonun kullanımına ilişkin Yetkilendirme Anlaşması, bugün Brüksel'de imzalandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Avrupa Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komiser Elisa Ferreira tarafından imzalanan anlaşmayla sağlanacak olan destek, deprem bölgesindeki yeniden imar çalışmaları için kullanılacak.
11 ilde büyük bir yıkım ve çok sayıda can kaybına yol açan 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerin yeniden inşasında kullanılmak üzere AB Dayanışma Fonu'ndan Türkiye'ye sağlanacak 400 milyon euroluk fonun kullanımına dair İkili Anlaşma (Yetkilendirme Anlaşması) bugün Brüksel'de imzalandı. AB Başkanlığı'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:
"Kahramanmaraş Depremi sonrasında afetten etkilenen illerimizde kullanılmak üzere AB tarafından AB Dayanışma Fonundan ülkemize sağlanacak 400 milyon Avro'luk fonun kullanımına dair İkili Anlaşma (Yetkilendirme Anlaşması), Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Avrupa Komisyonunu temsilen Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komiser Elisa Ferreira tarafından Brüksel'de düzenlenen törende 7 Şubat 2024 tarihinde imzalandı.
Avrupa Komisyonu tarafından ülkemize aktarılacak fon ile Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin ardından deprem bölgesindeki yeniden imar çabalarına destek verilecek. Koordinasyonu Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yapılacak fona dair tüm çalışmalar Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerinin işbirliği ve diğer kurumların katkıları alınarak yürütülecektir.
AB Dayanışma Fonu, doğal afetlerden etkilenen Birlik'e üye veya aday ülkelerde bu afetler sonucunda ortaya çıkan yıkımların giderilmesine yönelik önlemlere finansman sağlanması amacıyla, AB bütçesinin yanı sıra üye ülkelerin yardımlarıyla oluşturulmuş bir fondur. Ülkemize sağlanacak olan bu tutar, AB'nin Dayanışma Fonu çerçevesinde şimdiye kadar bir aday ülkeye sağladığı en yüksek tutardır."
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