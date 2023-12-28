 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AB, Ukrayna'ya mali yardım için Macaristan'ın vetosunu aşmak için yeni bir plan üzerinde çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi

AB, Ukrayna'ya mali yardım için Macaristan'ın vetosunu aşmak için yeni bir plan üzerinde çalışıyor

Avrupa Birliği'nin (AB), Ukrayna'ya mali yardımda Macaristan'ın vetosunu aşmak için oybirliği gerektirmeyen yeni bir plan üzerinde çalıştığı öne sürüldü. AB, Ukrayna'ya 2024 yılı için hazırlanan 50 milyar avroluk mali yardım paketi hakkında Macaristan ile yaşanan fikir anlaşmazlığının ardından 'B planı' üzerinde çalışıyor. Yeni plan, AB Komisyonunun gelecek yıl Kiev'e yardım sağlanması için sermaye piyasalarından 20 milyar avroya kadar borçlanmasını ve üye devletlerin AB bütçesine garanti vermesini içerirken, toplam tutar Ukrayna'nın ihtiyaçlarına göre belirlenecek.

AB, Ukrayna\'ya mali yardım için Macaristan\'ın vetosunu aşmak için yeni bir plan üzerinde çalışıyor
28.12.2023 - 18:19,
Abone Ol

Avrupa Birliği'nin (AB), Ukrayna'ya mali yardımda Macaristan'ın vetosunu aşmak için oybirliği gerektirmeyen yeni bir plan üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Financial Times'in ismi açıklanmayan AB yetkililerine dayandırdığı haberine göre AB, Ukrayna'ya 2024 yılı için hazırlanan 50 milyar avroluk mali yardım paketi hakkında Macaristan ile yaşanan fikir anlaşmazlığının ardından "B planı" üzerinde çalışıyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın söz konusu mali yardım paketine yönelik veto kararında AB liderlerinin gelecek yıl 1 Şubat'ta toplanmasını öngören olağanüstü zirvesinde de ısrarcı olması halinde AB, "B planını" uygulayacak.

Yeni plan, AB Komisyonunun gelecek yıl Kiev'e yardım sağlanması için sermaye piyasalarından 20 milyar avroya kadar borçlanmasını ve üye devletlerin AB bütçesine garanti vermesini içerirken, toplam tutar Ukrayna'nın ihtiyaçlarına göre belirlenecek.

Plana göre, üye ülkeler arasında "en yüksek kredi notuna sahip" olanlar oybirliğine vardığı takdirde 27 ülkenin tamamının onayı alınmak zorunda kalınmayacak.

Öte yandan, AB'nin Ukrayna'ya yardım göndermek için borçlanmasını istemeyen ülkelerin varlığı nedeniyle bu planın kaç ülke tarafından destekleneceği belirsiz.

Plan, AB'nin Kovid-19 salgınından etkilenen istihdam alanları ve çalışanları korumak için üye ülkelere toplam 100 milyar avro değerinde kredilerin verildiği pakete benzetildi.

Macaristan ve AB arasındaki Ukrayna anlaşmazlığı

Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin müzakerelerin başlamasını ve 50 milyar avro değerindeki yeni mali yardım paketini desteklemiyor.

Ukrayna'ya yönelik 50 milyar avroluk yeni yardım paketinin AB bütçesinden sağlanmaması gerektiğini savunan Orban, AB'nin 14-15 Aralık Zirvesi'nde, söz konusu paketi veto etmişti.

Söz konusu zirvede Ukrayna'nın AB üyelik müzakerelerine başlaması kararı ise Orban'ın kahve içme önerisiyle Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından salondan çıkarılmasıyla alınabilmişti.

AB liderlerinin 2024 Şubat'ta düzenleyeceği olağanüstü zirvede, Ukrayna'ya mali yardım konusunun yeniden ele alınması bekleniyor.

Orban'ın bu süreçte ikna edilememesi halinde, oybirliği gerektirmeyen diğer formüllerin de değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Financial Times, Avrupa Birliği, Macaristan, Ukrayna, Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Ukrayna'ya mali yardım için Macaristan'ın vetosunu aşmak için yeni bir plan üzerinde çalışıyor - Son Dakika


17:44
Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu 'Lobi' belgeselini yayınladı Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:27
Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26
FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16
Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
17:14
Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu
16:53
Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
16:43
10 kişinin öldüğü kazayı yara almadan atlatan vatandaş o anları anlattı: Araba hızla gelip yaralılara çarptı 10 kişinin öldüğü kazayı yara almadan atlatan vatandaş o anları anlattı: Araba hızla gelip yaralılara çarptı
16:31
Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak

Son Dakika
17:44 Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:27 Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26 FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16 Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
17:14 Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu
16:53 Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
16:43 10 kişinin öldüğü kazayı yara almadan atlatan vatandaş o anları anlattı: Araba hızla gelip yaralılara çarptı
16:31 Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26 Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09 İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 18:48:20. #1.11#
SON DAKİKA: AB, Ukrayna'ya mali yardım için Macaristan'ın vetosunu aşmak için yeni bir plan üzerinde çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement