AB Ülkeleri Rus Diplomatik Seyahatleri Kısıtlamayı Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB Ülkeleri Rus Diplomatik Seyahatleri Kısıtlamayı Hedefliyor

Hollanda ve diğer 7 AB ülkesi, Rus diplomatların AB'deki seyahatlerini kısıtlamak için lobi faaliyeti yürütüyor. Kısıtlamanın gerekçesi, Rus diplomatların sabotaj ve casusluk faaliyetleri olduğu. Çekya'nın başlattığı lobi faaliyetlerine Hollanda, Danimarka, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya ve Romanya destek veriyor.

09.09.2024 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'nın da aralarında bulunduğu 8 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin, casusluk endişesiyle Rus diplomatların Şengen bölgesindeki serbest dolaşımını kısıtlamak istediği ifade edildi.

Hollanda'da Trouw gazetesinin haberinde, Hollanda ve diğer 7 AB ülkesinin, Rus diplomatların AB'deki seyahatlerini kısıtlamak için Birlik düzeyinde bir karar alınması için lobi faaliyeti yürüttüğü belirtildi.

Haberde, kısıtlamayı destekleyen ülkelerin, Rus diplomatların Şengen bölgesinde serbestçe seyahat edebilmeleri yerine, sadece akredite oldukları ülkede serbest dolaşım hakkına sahip olmasını hedefledikleri vurgulandı.

Kısıtlamanın gerekçesi olarak, Rus diplomatın AB bölgesindeki sabotaj ve casusluk faaliyetleri olduğu aktarılan haberde, Rus diplomatların dokunulmazlık ve diğer imtiyazlar sayesinde serbestçe ajanlık faaliyeti yürüttüğünden şüphelenildiği ifade edildi.

Haberde, Çekya'nın geçen yılın sonlarında başlattığı lobi faaliyetlerine Hollanda, Danimarka, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya ve Romanya'nın destek verdiği kaydedildi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazetenin haberini bildiklerini ve söz konusu düzenlemenin haziranda gündeme geldiğini söyledi.

Sözcü, Birlik düzeyinde yapılan bu çalışmayı desteklediklerini ve hazirandan bu yana yeni bir gelişmenin olmamasına karşın Trouw gazetesinin haberine şaşırdığını belirtti.

Çek Bakan, Borrell'e mektup yollamıştı

Haberde, haziranda Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky'in, 8 AB ülkesi adına AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e gönderdiği mektubun basına sızdığı kaydedildi.

Lipavsky'in mektubunda "Bu tedbir Rus ajanlarının faaliyet alanını önemli ölçüde azaltacaktır." ifadeleri yer aldığı aktarıldı.

Haberde, "AB ülkelerinin Rus diplomatlara seyahat kısıtlaması konusunda bölünmüş durumda olduğu" ifade edildi.

"Moskova yönetiminin AB ülkelerinin diplomatlarına ve Rusya'da vatandaşlarına benzer kısıtlamalar getirebileceği gibi gerekçelerle Almanya, Avusturya ve İtalya gibi ülkelerin kısıtlama getirilmesine karşı çıktığı" belirtilen haberde, bu ülkelerin Rusya ile diplomatik kanalların açık tutulmasını istediği kaydedildi.

Ukrayna savaşından sonra Rus diplomatlar sınır dışı edildi

Haberde, Rusya'nın, Şubat 2022'de Ukrayna'ya savaş başlatmasının ardından Avrupa ülkelerindeki yaklaşık 600 Rus diplomatın sınır dışı edildiği ve bunların yaklaşık 400'ünün istihbarat görevlisi olduğundan şüphelenildiği kaydedildi.

Hollanda, Şubat 2023'te, istihbarat görevlisi oldukları gerekçesiyle bazı Rus diplomatların sınır dışı edileceğini ve Hollanda'nın St. Petersburg Başkonsolosluğunun kapatılacağını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise mart ayındaki açıklamasında, son yıllarda NATO ülkelerinden 1000'i aşkın Rus diplomatın sınır dışı edildiğini söylemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Kısıtlama, Danimarka, Diplomasi, Politika, Litvanya, Hollanda, Romanya, Polonya, Letonya, Estonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Ülkeleri Rus Diplomatik Seyahatleri Kısıtlamayı Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
12:20 Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü
11:22 İmamın sözleri Narin Güran’ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır İmamın sözleri Narin Güran'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
00:51 Melike Şahin, Narin’in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi Melike Şahin, Narin'in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi
23:44 Yemen’de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü Yemen'de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 15:17:43. #1.13#
SON DAKİKA: AB Ülkeleri Rus Diplomatik Seyahatleri Kısıtlamayı Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement