AB ve ABD, Ermenistan'ı siyasi ve ekonomik açıdan desteklemek için taahhütte bulundu

Avrupa Birliği (AB) ve ABD, Brüksel'deki üst düzey üçlü toplantıda Ermenistan'ı siyasi ve ekonomik açıdan desteklemek için ortak taahhütte bulundu.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB Komisyonu binasında bir araya geldi.
Toplantı öncesinde basına yaptıkları ortak açıklamada von der Leyen, Paşinyan'ı gerçekleştirdiği demokratik reformlar ve AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarındaki işbirliği gerekçeleriyle tebrik ederek "Bu, AB ile Ermenistan'ın değer ve çıkarlar açısından giderek daha fazla uyumlu hale geldiğini gösteriyor. Şimdi bugün daha geniş ortaklığa bakacağız. Gelin, bunu AB ile Ermenistan arasında yeni ve iddialı ortaklık gündemiyle ileriye taşıyalım." ifadelerini kullandı.
Von der Leyen, "Avrupa ve Ermenistan uzun ve ortak bir tarihi paylaşıyor. Artık yeni bir bölüm yazmanın zamanı geldi." dedi.
Borrell de AB ve Ermenistan ilişkilerinin olumlu yolda ilerlediğini, her zamankinden daha güçlü olduğunu ve bunları daha da ileriye taşımak için karşılıklı çıkarların bulunduğunu söyledi.
"Bu ortaklığı birlikte bir sonraki aşamaya taşıyoruz." diyen Borrell, "Amerikalı dostlarımızla, Ermenistan'ın egemenliğine, demokrasisine ve dayanıklılığına olan kuvvetli bağlılığımızı göstermek için güçlerimizi birleştiriyoruz." ifadesini kullandı.
Blinken da "Ermeni halkının demokratik, müreffeh bir geleceği ve daha bütünleşmiş, daha barışçıl Güney Kafkasya bölgesi için transatlantik desteğimizi bir kez daha teyit etmek için buradayız. Ermeni halkının geleceğe dair vizyonunu paylaşıyoruz. Ermenistan'ın dünyada bölgeye bağlı, komşularıyla barış içinde, güçlü, bağımsız bir ulus olarak yerini almasını istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.
ABD'nin Ermenistan'a 65 milyon doların üzerinde yardım sağlamayı planladığını belirten Blinken, bu miktarın iki yıl öncesine göre yüzde 50 daha fazla olduğunu söyledi.
Blinken, ABD'nin Ermenistan'a demokratik ve ekonomik dayanıklılık, gıda güvenliği yatırımları, dijital altyapı, ticaret ortaklarının ve enerji kaynaklarının çeşitlendirmesi gibi konularda destek olacağını vurguladı.
Von der Leyen ve Blinken ayrıca Karabağ'dan ayrılan Ermenilerin ihtiyaçlarının karşılanması, uzun vadeli entegrasyonlarının sağlanması konusunun da gündemlerinde olduğunu bildirdi.
Ermenistan'ın mesajları
Paşinyan da AB'ye, "Egemen, dirençli ve müreffeh Ermenistan'a olan kolektif bağlılığını yeniden teyit etmek amacıyla" düzenlediği bu üst düzey toplantı için teşekkür etti.
"Bugünkü üst düzey diyalog, Ermenistan'ın ABD ve AB ile ortaklığını genişlettiği anlamına geliyor." diyen Paşinyan, "Ekonomik işbirliğimizi geliştirmenin, ticareti teşvik etmenin ve mobilite alanındaki ortaklığımızı genişletmenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.
Paşinyan ayrıca ülkesinin Azerbaycan'la ilişkilerini egemenlik ve toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınmasına dayalı olarak normalleştirilmesine bağlı kaldığını vurguladı.
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