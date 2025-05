AB ve İngiltere'den Savunma Ortaklığı Anlaşması

Avrupa Birliği (AB), AB'den ayrılmasının ardından İngiltere ile yapacağı ilk zirve toplantısı öncesinde bu ülkenin Birliğin savunma programlarına katılabilmesinin önünü açacak bir anlaşmaya vardı.

Bir AB yetkilisi, İngiltere'nin Brexit ile AB'den ayrılmasından bu yana taraflar arasında düzenlenen ilk zirve öncesinde AA muhabirine bilgi verdi.

"Bu, İngiltere ile ilişkilerimizde yeni bir döneme girdiğimizi gösteriyor." diyen yetkili, Londra'yı "Bir komşu, bir müttefik ve küresel bir ortak." olarak tanımladı.

Yetkili, zirveye giden süreçteki müzakerelerin son dakikalara kadar sürdüğünü dile getirerek, "Ancak müzakereler her zaman her iki tarafta da iyi niyetle gerçekleşti ve sonuç her iki taraf için de çok olumlu oldu. İngiltere'nin veya AB'nin kırmızı çizgilerinden hiçbiri aşılmadı." ifadelerini kullandı.

"Yeni bir sayfa açıyoruz. Yeni bir stratejik ortaklığa doğru ilerliyoruz." diyen yetkili, İngiltere'nin AB'nin savunma programlarına katılımının önünü açan bir "Güvenlik ve Savunma Ortaklığı"nın kurulacağını söyledi.

AB'ye 1973'te üye olan İngiltere, sancılı bir sürecin ardından resmi olarak 31 Ocak 2020'de Birlikten ayrılmıştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in 5 Temmuz 2024'te başbakanlığı devralmasının ardından Brüksel-Londra ilişkilerinde olumlu bir gündeme odaklanılmıştı.

AB'nin savunma stratejisi

AB, mart ayında 2030'a kadar savunma harcamalarını, yatırımlarını ve üretimini artırma, ortak savunma projelerine kaynak ayırma gibi unsurları içeren ve 150 milyar avroluk finansman sağlayan bir strateji belirledi.

"SAFE" adı verilen stratejiye, üye ülkelerin dışında AB'nin güvenlik ve savunma alanında ortaklık anlaşması yaptığı ülkeler de katılabiliyor. AB; Norveç, Moldova, Güney Kore, Japonya, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşmaları imzalamıştı.