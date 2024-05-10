AB Yerel Yönetimler ve İklim Değişikliği Finansmanı Tematik Çalıştayı Nevşehir'de Gerçekleştirildi - Son Dakika
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AB Yerel Yönetimler ve İklim Değişikliği Finansmanı Tematik Çalıştayı Nevşehir'de Gerçekleştirildi

AB Yerel Yönetimler ve İklim Değişikliği Finansmanı Tematik Çalıştayı Nevşehir\'de Gerçekleştirildi

Nevşehir'de düzenlenen 'AB Yerel Yönetimler ve İklim Değişikliği Finansmanı Tematik Çalıştayı'nda, yerel yönetimlerin iklim değişikliği ve çevre sorunları ele alındı. Avrupa Birliği finans kaynaklarıyla ilgili sunumlar yapıldı ve belediyeler arasında işbirliği sağlanarak faydalı projelerin hayata geçirilmesi amaçlandı.

10.05.2024 13:44
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İklim krizi ile mücadelede yerel yönetimlere yönelik finans kaynakları ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan "AB Yerel Yönetimler ve İklim Değişikliği Finansmanı Tematik Çalıştayı" Nevşehir'de gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelin konferans salonundaki programda, yerel yönetimlerin iklim değişikliği ve çevre alanlarındaki sorunları ele alınarak, uzmanlarca yeşil kentler oluşturmak amacıyla sunulan Avrupa Birliği (AB) finans kaynaklarıyla ilgili sunum yapıldı.

Avrupa Konseyi Kongresi Çevre ve İklim Değişikliği Sözcüsü Cemal Baş, AB'nin iklim değişikliği konusunda hazırlanacak projelere önemli oranda finans desteği sunduğunu belirtti.

Avrupa ve Türkiye'deki belediyelerin işbirliği içinde bu sorunla ilgili çalışmalar yaparak faydalı projelere imza atabilmelerine zemin hazırlamak amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini aktaran Baş, şöyle konuştu:

"İklim değişikliği konusu içinde birçok jeopolitik sorunu da barındırıyor. İklim değişikliğinden kaynaklı mevcut tarım alanlarının etkilenmesi sorunu ortaya çıkabilir. Ayrıca, akademik araştırmalar iklim değişikliği ile savaş dönemlerindekinden daha çok göçlerin yaşanabileceğini ortaya koyuyor. Hem Avrupa hem de coğrafyamızda bu yönde baskı yaratabilir. AB, iklim değişikliği konusuna imkan sağlıyor, biz de Türkiye'deki belediyelerin kaynaklardan faydalanması ve yeni ortaklıklar kurarak ek kaynaklar elde etmelerini sağlamaya çalışıyoruz."

Toplantıya, çeşitli belediyelerden proje koordinatörleri ve temsilciler katıldı.

Kaynak: AA

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