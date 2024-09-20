AB Yetkilisi Kadın, Lübnan'daki Patlamalarla Bağlantılı - Son Dakika
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AB Yetkilisi Kadın, Lübnan'daki Patlamalarla Bağlantılı

Lübnan'da patlayan cihazların tedarikinde rol oynayan Macar uzman, AB kurumlarıyla ilişkisi olduğunu kabul etti.

20.09.2024 12:48
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Lübnan'da salı ve çarşamba günleri çağrı cihazları ve telsizlerde meydana gelen patlamalarla bağlantısı bulunan Macar bir kadının, Avrupa Birliği (AB) için "harici uzman" olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Brüksel merkezli EUobserver sitesinin haberinde, patlayan çağrı cihazlarının Lübnan'a tedarik edilmesinde rol alan ve İsrail istihbaratı Mossad için çalıştığı iddia edilen Macaristan uyruklu Cristiana Barsony Arcidiacono'nun AB Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansında (EACEA) 2021-2023'te "harici uzman" olarak danışmanlık görevi yaptığı aktarıldı.

AB Komisyonunca yapılan açıklamada, Cristiana Barsony Arcidiacono'nun AB kurumlarının daimi çalışanı olmadığı vurgulandı.

Barsony Arcidiacono, ABD merkezli NBC kanalına yaptığı açıklamada, Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarını sattığı ortaya çıkan Macar firması BAC Consulting KFT'de çalıştığını ve firmanın Lübnan'a binlerce çağrı cihazının tedarik edilmesinde bir "aracı" olduğunu kabul etmişti.

Budapeşte'deki Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü'nde (EIT) de görev yaptığını öne süren Barsony Arcidiacono'nun bu iddiası, EIT tarafından yalanlandı.

Macaristan Parlamentosu Sözcüsü Zoltan Kovacs, söz konusu çağrı cihazlarının Macaristan'da hiç bulunmadığını savunurken, Macaristan Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komitesinin konuyu görüşmek üzere 26 Eylül'de toplanacağı belirtildi.

Bulgaristan'dan da bir firmanın dahil olduğu iddiası

Lübnan'daki patlamalarla bağlantılı isimlerin AB kurumlarıyla bağlantısı dikkat çekerken, Bulgaristan merkezli Norveçli bir kişi üzerine kayıtlı Norte Global isimli firmanın da tedarik zincirinin bir parçası olduğu öne sürüldü.

Macar basınında yer alan haberlerde, BAC Consulting ve Norte Global firmalarının CEO'ları dışında ofisi, tesisi veya personeli olmayan "posta kutusu şirketler" olduğu vurgulandı.

Bulgaristan İstihbarat Servisi DANS, konuya ilişkin soruşturma yürütüldüğünü belirterek, "Söz konusu ürünlerin Bulgaristan'dan geçtiğine dair herhangi bir gümrük işlemi tespit edilmedi." bilgisini paylaştı.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Yetkilisi Kadın, Lübnan'daki Patlamalarla Bağlantılı - Son Dakika

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