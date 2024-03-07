AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail'e insani yardım geçişi için baskı yapılmalı

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, " Gazze'deki durumdan endişe duyan herkes İsrail hükümetine, insani yardım konvoylarının engellenmeden karadan geçişine izin vermesi için baskı yapmalıdır." açıklamasında bulundu.
Borrell, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye karadan yardım yerine alternatif olarak düşünülen havadan yardımın "yetersiz olduğu" ve deniz koridoru oluşturma planının da "zaman alacağı" yorumunda bulundu.
İnsani yardımların gecikme olmaksızın bölgeye ulaşmasının önemli olduğunu vurgulayan Borrell, insani yardım geçişinin sağlanması için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini kaydetti.
Borrell, "Gazze'deki durumdan endişe duyan herkes İsrail hükümetine, insani yardım konvoylarının engellenmeden karadan geçişine izin vermesi için baskı yapmalıdır." ifadesini kullandı.
İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor
İsrail'in yaklaşık 5 aydır saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan ölenlerin sayısının 20'ye ulaştığı bildirilmişti.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, 6 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle 15 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Birleşmiş Milletler (BM) İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.
BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.
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