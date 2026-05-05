AB Zirvesi\'ne damga vuran an: Paşinyan çaldı, Macron söyledi

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Birlik dışındaki Avrupa ülkelerini bir araya getiren Avrupa Siyasi Topluluğunun 8’inci Zirvesi, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da gerçekleştirildi. “Geleceği İnşa Etmek: Avrupa’da Birlik ve İstikrar” temasıyla düzenlenen zirveye, AB’ye üye 27 ülkenin liderlerinin yanı sıra aday ülkelerin temsilcileri de katıldı.

TÜRKİYE’Yİ CEVDET YILMAZ TEMSİL ETTİ

Karen Demirciyan Spor ve Konser Kompleksi’nde düzenlenen zirvede Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etti. Yılmaz’ın Erivan ziyareti, Türkiye’den Ermenistan’a bu düzeyde gerçekleştirilen ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Zirveye Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ev sahipliği yaptı. Avrupa’nın siyasi gündeminin ele alındığı toplantılarda birlik, güvenlik ve istikrar başlıkları öne çıktı.

DİPLOMASİ YEMEĞİNDE SAHNEYE ÇIKTILAR

Zirvenin resmi gündeminin ardından verilen akşam yemeği ise renkli anlara sahne oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermeni-Fransız sanatçı Charles Aznavour’un “La Bohème” adlı şarkısını seslendirdi.

PAŞİNYAN DAVUL ÇALDI, MACRON ŞARKI SÖYLEDİ

Macron’un performansına Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan davul çalarak eşlik etti. İkilinin sahne uyumu, zirvenin en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, diplomasi sahnesinin alışılmış görüntülerinin dışına çıkan bu anları gündemin üst sıralarına taşıdı.