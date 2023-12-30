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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünü Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıyor - Son Dakika
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünü Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıyor

ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Suudi Arabistan Büyükelçiliği önündeki sokağı Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslediklerini duyurdu. Yavaş, 'Ne mutlu Türküm diyene' ifadelerini kullandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünü Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıyor
30.12.2023 - 00:55,
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ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağı Bayrağımız ve Atatürk posterleriyle donatıyoruz" dedi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi öncesi kriz yaşanırken, ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağı Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donattıklarını duyurdu. Yavaş, "Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağı Bayrağımız ve Atatürk posterleriyle donatıyoruz. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: ABB Başkanı Mansur Yavaş, Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünü Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıyor - Son Dakika
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