ABB Başkanı Yavaş, Haymana\'da vatandaşlarla buluştu Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Bir oy fazla alan mührü eline geçiriyor ve 5 yıl sizi yönetecek. Bir oy da çok önemlidir. Sadece bana oy verip, desteklediğimiz belediye başkan adaylarını seçmezseniz, gene televizyonlarda duyacaksınız 'Bunlar topal ördek' diyecekler. Hizmetlerimizi engelleyecekler." dedi.
Haymana Şehitler Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Yavaş, buradaki konuşmasında, televizyonlarda artık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına kimin seçileceğinin tartışılmadığını, kazanan ve kaybeden aday arasındaki farkın ne kadar olacağının konuşulduğunu belirtti.
Görevi süresince yaptığı çalışmalara ve desteklere değinen Yavaş, "Ankara eğer beni seçmeseydi yani eski yönetimi değiştirmeseydi, bugün bu yaptığımız sosyal ve kırsal desteklerin hiçbirisi olmayacaktı. O halde Haymana'yı da değiştireceksiniz, deneyeceksiniz. El ele çalışacağız eğer olmazsa CHP Haymana Belediye Başkan adayı Levent Koç'u da değiştireceksiniz. Demokrasi böyle bir şey." diye konuştu.
"Bir oy da çok önemlidir"
Yavaş, vatandaşlara, kim daha iyi hizmet ediyorsa onu seçmeleri gerektiğini söyleyerek, şunları kaydetti:
"Ankara halkı mutlu ki şu an yüzde 60'lara varan oy oranıyla beni seçiyor. Eğer değiştirmeseydi böyle bir memnuniyet olmayacaktı. Onun için değerli hemşehrilerim bu son dönemimde biz el ele vereceğiz. Siz de bizim elimizden tutun, kolumuz, kanadımız olun. Biz geçen seçim Beypazarı'nda sadece 100 oyla kaybettik. İYİ Parti'nin adayını orada desteklemiştik. Demem o ki, bir oy fazla alan mührü eline geçiriyor ve 5 yıl sizi yönetecek. Bir oy da çok önemlidir. Sadece bana oy verip, desteklediğimiz belediye başkan adayını seçmezseniz gene televizyonlarda duyacaksınız 'Bunlar topal ördek' diyecekler. Hizmetlerimizi engelleyecekler."
"Sizin üretmenizi, para kazanmanızı istiyorum"
Bugün yaşanan metro seferlerindeki aksaklığın kendilerinden kaynaklanmadığını ve elektrik kesintisi nedeniyle yaşandığını bildiren Yavaş, yine bugün Haymana'da da su boru hattında patlama yaşandığına değinerek, öncesinde hatların değiştirilmesi gerektiğini dile getirmelerine rağmen sonuç alamadıklarını belirtti.
Yavaş, Haymana'da eski dönemlerden çözülmeyen 30 mahallenin su problemini çözüme kavuşturduklarını vurgulayarak, grup yollarının tamamını asfaltla buluşturacaklarını söyledi.
Nereden kime oy çıktığına bakmadan kırsal kalkınma desteklerine de aynı şekilde devam edeceklerini belirten Yavaş, şunları kaydetti:
"Çiftçi 2 kilo buğday satıp, 1 kilo mazot alıyordu. Şimdi 6 kilo buğday satıp, 1 litre mazot alıyor. Yine 10 kilogram buğday satıyor, 1 pide alıyor, 1 pide… Köy okullarının kapatılması, tarım politikaları nedeniyle maalesef çiftçimiz ekmez oldu. Pancar çiftçisini perişan ettiler. 600 milyon dolarlık şeker ithal ettiler. 'Dışarıdan alalım' diyorlar. Halbuki bu insanlar bu işten geçiniyor. Ben torunlarımızın çocuklarını düşünerek, önümüzdeki 10-15 yıl aynı şekilde gıdaya erişimde yaşanacak problemler nedeniyle şimdiden yol gösteriyorum ve mutlaka kırsal kalkınma destekleriyle sizin üretmenizi istiyorum, para kazanmanızı istiyorum. Sonuna kadar destek olacağız."
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