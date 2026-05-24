Başkent'te Kurban Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı

24.05.2026 12:03  Güncelleme: 13:36
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 27-30 Mayıs 2026 tarihlerindeki Kurban Bayramı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bayram boyunca EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY ücretsiz olacak; itfaiye, zabıta, sağlık ve ASKİ ekipleri 7/24 görev başında olacak.

(ANKARA) - ABB, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Başkentlilerin sorunsuz bir bayram tatili geçirmesi için Başkent 153, Ankara İtfaiyesi, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, ANKARAY ve Metro, Mezarlıklar Daire Başkanlığı, AŞTİ, Ankara Zabıtası ve ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri bayram boyunca görev başında olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı için tüm hazırlıklarını tamamladı.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK

EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY; 27-30 Mayıs 2026 tarihlerinde ücretsiz olarak hizmet verecek. Toplu taşıma hizmetlerinde saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezleri tarafından yolcu yoğunluğu anlık olarak takip edilecek; ihtiyaç duyulması halinde ek otobüs ve tren seferleri devreye alınacak.

7/24 MESAİ

Vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında iletişim köprüsü görevi üstlenen Başkent 153, bayramda da vatandaşların taleplerinin en kısa sürede çözüme ulaştırılması için 7/24 mesaide olacak. Ankara İtfaiyesi de 49 itfaiye istasyonu, 302 araç ve günlük 420 personeli ile toplam bin 410 personel bayram boyunca görev başında olacak.

VETERİNERLER GÖREV BAŞINDA OLACAK

Veteriner İşleri Daire Başkanlığı ekipleri sokak hayvanlarının herhangi bir olumsuzluk nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için tüm ekip ve ekipmanları ile görev başında olacak. Sincan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi 7/24, Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi ve Çankaya Oran Kısırlaştırma ve Sahiplendirme Merkezi (KISAMER) 08.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ise 08.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek ve bayramın 3'üncü ve 4'üncü günü ziyarete açık olacak.

ANKARA ZABITASI İLE HALK SAĞLIĞI GÜVENDE

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını korumak ve güvenli alışveriş yapılmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu amaçla 200 ekip ve 600 personelle dönüşümlü olarak özellikle arife gününden bayramın bitimine kadar Ulus Yeni Hal ve Toptancı Hal başta olmak üzere tatlıcı, şekerleme üretim ve satış yerleri, kuruyemişçiler, baharatçılar, et tavuk satış yerleri ile sebze, meyve satışı yapan iş yerlerinde denetimlerine devam edecek. Aynı zamanda mezarlıklarda insanların huzur içerisinde kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli önlemler alınacak.

Bayram öncesinde yolcu yoğunluğunun yaşandığı AŞTİ'de ise vatandaşların güven içerisinde seyahat edebilmeleri için güvenlikten temizliğe, kamera sisteminden ulaşım hizmetlerine kadar her türlü önlem alındı.

BAYRAM ZİYARETİ İÇİN HAZIR

Vatandaşların bayram boyunca mezarlık ziyaretlerini daha rahat ve huzur içinde gerçekleştirebilmeleri için kent merkezindeki Karşıyaka, Cebeci, Gölbaşı, Bağlum, Ortaköy ve Çimşit Mezarlıkları ile bin 405 köy mezarlığının kapsamlı temizlik, bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Ayrıca, bayram süresi boyunca iş makineleri, ekip ve ekipmanlarla personel sahada hazır halde çalışmalarını sürdürecek. Gerçekleştirilen çevre düzenlemeleri kapsamında yürüyüş yollarının bakım ve temizliğinden, kırılan ve deforme olan alanların onarımına kadar birçok çalışma yapılarak mezarlıklar ziyarete hazır hale getirildi.

Arife gününden itibaren, Karşıyaka Mezarlığı'nda dört, Sincan-Çimşit Mezarlığı'nda iki ve Ortaköy Mezarlığı'nda bir adet olmak üzere toplam yedi adet solo EGO otobüsü; 08.00-18.00 saatleri arasında bayram süresince ring seferlerine devam edecek.

AŞTİ'DE 430 GÖREVLİ VARDİYALI ÇALIŞACAK

Ankara'nın ana ulaşım noktalarından olan ve her gün on binlerce vatandaşın kullandığı AŞTİ; 910 aktif kamera ile izlenecek. Ayrıca, 199 güvenlik görevlisi, 115 temizlik görevlisi olmak üzere toplam 430 görevli personel 7/24 esasıyla hizmet verecek.

ASKİ BAYRAMDA DA TEYAKKUZDA

ASKİ Genel Müdürlüğü de olası olumsuzluklara karşı 7/24 hizmet verecek şekilde bin 500 personel ve 800 araç ile teyakkuz halinde olacak.

ANFA GÜVENLİK, YAKLAŞIK 4 BİN PERSONELLE GÖREV BAŞINDA

ANFA Güvenlik ise arife günü ve Kurban Bayramı boyunca yaklaşık 4 bin personel ve K-9 köpekleriyle birlikte; başta park, mesire alanları olmak üzere, barajlar ve çevreleri, cami ve mezarlık ziyaretlerinde Başkentlilerin güvenliğini sağlamak üzere görev başında olacak.

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

