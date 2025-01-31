ABB'ye 141 Bin Cezai İşlem - Son Dakika
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ABB'ye 141 Bin Cezai İşlem

ABB\'ye 141 Bin Cezai İşlem

TİHEK, ABB'nin engelli vatandaşlara yönelik ayrımcılık yaptığını belirleyerek 141 bin lira ceza verdi.

31.01.2025 11:48
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), görme engelli bir vatandaşın başvurusunda, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine hükmederek, belediyeye üst sınırdan 141 bin 934 lira idari para cezası uyguladı.

Yüzde 90 görme engelli N.K, ABB'ye ait otobüsler ile belediye tarafından ruhsat verilen özel halk otobüslerinde, hangi durağa gelindiği ve bir sonraki durağın hangisi olacağı bilgisinin verildiği sesli anons sisteminin çalışmaması nedeniyle mağduriyet yaşadığını ifade ederek, TİHEK'e başvurdu.

Bununla ilgili daha önce birçok kişi ve sivil toplum kuruluşu tarafından belediyeye müracaatta bulunulduğunu belirten N.K, belediyeden sorunun çözüleceğine ilişkin bildirimde bulunulmasına rağmen, mağduriyetin giderilmediğini kaydetti.

Bunun görme engelli vatandaşların mağdur olmasına sebebiyet verdiğini anlatan N.K, belediyenin engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğini beyan etti.

İnceleme başlatan TİHEK, belediyeden yazılı görüş istedi ancak dönüş yapılmadı.

Başvuruyu karara bağlayan TİHEK, Ankara Büyükşehir Belediyesinin engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine hükmederek, belediyeye üst sınırdan 141 bin 934 lira idari para cezası verdi.

Toplu taşıma araçlarının erişebilir olması zorunlu

Kararda, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun'a göre, özel ve kamu toplu taşıma araçlarının engellilerin erişebilirliğine uygun olmasının zorunlu olduğuna işaret edildi.

Türk Standartları Enstitüsünce belirlenen standartlara göre de aracın konumu, bir sonraki durak ve gidilecek yerlerle ilgili bilgilendirmenin, görme engelliler için sesli, işitme engelliler için ise görüntülü uyarı sistemleri ve tabelalar biçiminde sağlanması gerektiği aktarıldı.

Belediyenin, erişilebilirliğin sağlanması noktasında sahip olduğu pozitif yükümlülüğü yerine getirmediğinin anlaşıldığı belirtilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Otobüslerde yer alan sesli anons sistemlerinin çalışmaması, görme engelli bireylerin ulaşım hizmetine erişimini oldukça zorlaştırmakta ve görme engelli bireyleri dezavantajlı duruma sokmaktadır. Fiziksel çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişime ve kamuya açık hizmetlere erişimin reddedilmesi, Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'nin 5. maddesi tarafından yasaklanan engelliliğe dayalı ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil etmektedir. Muhatap belediyenin, otobüslerin engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi kapsamında sahip olduğu yükümlülüğü yerine getirmediği değerlendirilmektedir. Muhatap ABB tarafından engellilik temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır."

Kaynak: AA

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