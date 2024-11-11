Abbas'tan İsrail'e BM Üyeliği Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Abbas'tan İsrail'e BM Üyeliği Çağrısı

Mahmud Abbas, İsrail'in BM üyeliğinin askıya alınmasını ve uluslararası hukukun uygulanmasını istedi.

11.11.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "uluslararası hukuka uymadığı sürece İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğinin askıya alınması" çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde konuşan Abbas, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımının ABD'nin desteğiyle devam ettiğine işaret ederek, "Uluslararası toplum Gazze Şeridi'ndeki saldırıları durdurmada başarısız oldu." dedi.

Abbas, "İsrail saldırılarını durdurulması, Gazze'ye yardım ulaştırılması ve işgalcilerin geri çekilmesi" yönündeki BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının uygulanmasının gerekliliğini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, BMGK ve BM Genel Kuruluna "uluslararası hukuka uymadığı sürece İsrail'in BM üyeliğini askıya almaları" çağrısında bulundu.

Uluslararası toplumundan Filistin topraklarını gasbetmeye yönelik "terörü" durdurmak için eyleme geçmesini isteyen Abbas, tüm dünya ülkelerine İsrail ile ilişkilerini gözden geçirme ve yaptırım uygulama çağrısında bulundu.

İsrail'in Filistinlilere yardım sağlayan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin kararını "felaket" olarak nitelendiren Abbas, "UNRWA'yı güçlendirme ve mali koruma ağını sürdürme ihtiyacını vurguluyoruz." dedi.

Riyad'ın başlattığı iki devletli çözüm ittifakından memnuniyet duyduklarını vurgulayan Abbas, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün korunması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Mahmud Abbas, Diplomasi, Orta Doğu, Filistin, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, riyad, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abbas'tan İsrail'e BM Üyeliği Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı
17:27 Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti
17:14 Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum
17:00 Mehmet Ali Erbil’in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
08:51 Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi
08:21 İbrahim Tatlıses’ten 40 yıllık dostu Metin Cantimur’a zehir zemberek sözler İbrahim Tatlıses'ten 40 yıllık dostu Metin Cantimur'a zehir zemberek sözler
07:58 İşçi açığı 1 milyonu aştı, işveren ’ithal işçi’ talebini hükümete iletti İşçi açığı 1 milyonu aştı, işveren 'ithal işçi' talebini hükümete iletti
07:32 İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı Müsavat Dervişoğlu duyurdu İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı? Müsavat Dervişoğlu duyurdu
07:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında “adaylık“ sorusunun yasaklandığı iddia edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında "adaylık" sorusunun yasaklandığı iddia edildi
03:16 CHP’li Maltepe Belediyesi’nde grev kararı alındı CHP'li Maltepe Belediyesi'nde grev kararı alındı
00:46 Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 18:50:56. #1.12#
SON DAKİKA: Abbas'tan İsrail'e BM Üyeliği Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.