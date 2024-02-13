ABC Yayın Kuruluşu, Filistin yanlısı sunucunun işten çıkarılmasında İsrail lobisinin etkisi iddialarını reddetti - Son Dakika
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ABC Yayın Kuruluşu, Filistin yanlısı sunucunun işten çıkarılmasında İsrail lobisinin etkisi iddialarını reddetti

ABC Yayın Kuruluşu, Filistin yanlısı sunucunun işten çıkarılmasında İsrail lobisinin etkisi iddialarını reddetti

Avustralya Yayın Kuruluşu (ABC) Genel Müdürü David Anderson, Filistin yanlısı radyo sunucusu Antoinette Lattouf'un işten çıkarılmasında İsrail lobisinin etkisi olduğu iddialarına ilişkin Senato'da ifade verdi. ABC'nin Gazze'ye yönelik yayınlarına karşı çıkan mektuba imza atan çalışanlarına bir yaptırım uygulanıp uygulanmadığı sorusunu ise, gazetecilere kısıtlama getirildiğine dair bir bilgi sahibi olmadığını ifade etti. ABC Radyosu'nda sunuculuk yapan Lattouf, sosyal medya hesabında, Filistin'i destekleyen paylaşımlar yapmasının ardından 20 Aralık 2023'te işten çıkarılmıştı.

13.02.2024 17:21
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Avustralya Yayın Kuruluşu (ABC) Genel Müdürü David Anderson, Filistin yanlısı radyo sunucusu Antoinette Lattouf'un işten çıkarılmasında İsrail lobisinin etkisi olduğu iddialarına ilişkin Senato'da ifade verdi.

News.com.au sitesinin haberine göre, Senatör Mehreen Faruqi, Lattouf'un işten çıkarılması ve ABC'nin Gazze'ye dair yayınları konusunda Anderson'u sorguya çekti.

Sunucunun sözleşmesinin nasıl, neden ve ne zaman feshedildiğine dair ayrıntı vermeyi reddeden Anderson, bu konuda sessiz kalması için yasal tavsiye altında hareket ettiğini ve konunun şu anda Adil Çalışma Komisyonu önünde olduğunu belirtti.

Faruqi ise, Anderson'u saklanmakla suçlayarak, "Açıkça, nasıl bir yasal tavsiye aldığınız umurumda değil. Doğruları paylaştığı için herhangi bir gazetecinin sözleşmesinin sonlandırıldığını duydunuz mu? Çünkü ben duymadım." ifadelerini kullandı.

Anderson, ABC'nin Gazze'ye yönelik yayınlarına karşı çıkan mektuba imza atan çalışanlarına bir yaptırım uygulanıp uygulanmadığı sorusunu ise, gazetecilere kısıtlama getirildiğine dair bir bilgi sahibi olmadığını ifade etti.

ABC Yayın Yönetmeni Gavin Fang'in Senato'ya verdiği bilgiye göre, ABC'ye Gazze konusunda toplamda 3 bin şikayet ulaşırken, bunların yüzde 58'i, kuruluşu İsrail yanlısı olmakla suçladı.

ABC'nin Filistin yanlısı sunucuyu kovması için baskı gördüğü ortaya çıktı

ABC Radyosu'nda sunuculuk yapan Lattouf, sosyal medya hesabında, Filistin'i destekleyen paylaşımlar yapmasının ardından 20 Aralık 2023'te işten çıkarılmıştı.

The Age gazetesi, Filistin'e destek veren paylaşımlarının ardından ABC'den çıkarılan Lattouf'un kovulmasına ilişkin WhatsApp mesajlarına ulaşmıştı.

İsrail yanlısı lobi "İsrail İçin Avukatlar" isimli gruptan sızdırılan mesajlar, grup üyelerinin, Lattouf'un görevden alması için ABC Başkanı Ita Buttrose ve Genel Müdür Anderson'a koordineli şekilde mektuplar yazdığını, aksi takdirde yasal işlem başlatılacağı yönünde tehditlerde bulunduğunu göstermişti.

156 kişilik grupta geçen yazışmalarda, sunucu Lattouf'un kovulması için ABC'ye mektup yazılması teşvik edilmişti.

ABC'nin yaklaşık 200 personeli, yaptıkları toplantıda, ABC Genel Müdürü Anderson'dan sunucu Lattouf'un neden kovulduğunu açıklamasını istemiş, Lattouf'un işten çıkarılmasından duydukları endişeyi dile getirerek, "koordineli kampanyalarla saldırıya uğrayan ABC çalışanlarına destek verilmediğini" ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

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