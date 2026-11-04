ABD ara seçimlerinde Bottoms, Hinojosa ve Haaland valilikte tarihi ilklere imza attı

2026 ABD ara seçimleri, Kongre ve eyalet yönetimlerinde siyasi dengeleri değiştiren sonuçların yanı sıra farklı toplumsal kesimlerin temsili açısından da ilklere sahne olan kazananlarıyla gündeme geldi.

Georgia'da Keisha Lance Bottoms ülke tarihinde seçilen ilk siyahi kadın vali olurken, Texas'ta Gina Hinojosa eyaletin ilk Latin Amerika kökenli kadın valisi seçildi. Michigan'da Abdul el-Sayed ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü, New Mexico'da Deb Haaland ise ülke tarihinde vali seçilen ilk Amerikan yerlisi kadın olarak kayıtlara geçti.

Bu zaferler, ABD siyasetinde uzun yıllardır yeterince temsil edilmeyen toplumsal kesimlerin eyalet ve federal düzeyde daha görünür hale gelmesi bakımından dikkati çekti.

Keisha Lance Bottoms, ABD tarihinin ilk siyahi kadın valisi

Demokrat Keisha Lance Bottoms, Georgia'da Cumhuriyetçi rakibi Rick Jackson'ı mağlup ederek ABD tarihinde eyalet valiliğine seçilen ilk siyahi kadın oldu.

Aynı zamanda Georgia'nın ilk kadın valisi olarak da tarihe geçen Bottoms, Cumhuriyetçilerin 2003'ten bu yana elinde tuttuğu valilik makamını Demokratlara kazandırdı.

18 Ocak 1970'te Georgia eyaletinin Atlanta kentinde dünyaya gelen Bottoms, Florida A&M Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Georgia Eyalet Üniversitesinde hukuk eğitimi aldı.

Meslek hayatına avukat olarak başlayan Bottoms, daha sonra Atlanta'da hakim olarak görev yaptı. Siyasete 2009'da Atlanta Belediye Meclisi üyeliğine seçilerek adım atan Bottoms, 2017'deki belediye başkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından Ocak 2018'de kentin 60. belediye başkanı olarak göreve başladı.

2022'ye kadar sürdürdüğü belediye başkanlığı döneminde Bottoms, uygun fiyatlı konut projeleri, ekonomik kalkınma ve ceza adaleti reformu alanlarında çalışmalar yürüttü.

Belediye başkanlığının ardından eski ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetiminde görev alan Bottoms, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve farklı toplumsal kesimlerle yönetim arasındaki iletişimi yürüttü.

Bottoms, 2026 seçim kampanyasında sağlık hizmetlerine erişimin genişletilmesi, asgari ücretin yükseltilmesi, uygun fiyatlı konut imkanlarının artırılması ve yaşam maliyetlerinin düşürülmesi gibi başlıklara ağırlık verdi.

Gina Hinojosa, Cumhuriyetçilerin kalesi Texas'ta tarihi zafer

Texas'ta Demokrat Gina Hinojosa, üç dönemdir görev yapan Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott'ı mağlup ederek eyaletin ilk Latin Amerika kökenli kadın valisi seçildi. Hinojosa'nın zaferiyle, Cumhuriyetçilerin 1995'ten bu yana kontrolünde bulunan valilik makamı 31 yıl sonra Demokratlara geçti.

1973'te Texas'ın Rio Grande Valley bölgesinde dünyaya gelen Hinojosa, Brownsville kentindeki devlet okullarında eğitim gördü. Texas Üniversitesinden mezun olan Hinojosa daha sonra Washington'daki George Washington Üniversitesinde hukuk eğitimi aldı.

Meslek hayatına insan hakları ve işçi hakları alanında çalışan avukat olarak başlayan Hinojosa, sendikaları ve çalışanları temsil etti.

Siyasete doğrudan eyalet yönetiminden değil, eğitim alanından adım atan Hinojosa, oğlunun eğitim gördüğü okulun bütçe kesintileri nedeniyle kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine Austin Bağımsız Okul Bölgesi Yönetim Kurulu için aday oldu.

Seçimi kazanmasının ardından kurul başkanlığına getirilen Hinojosa, görev yaptığı dönemde öğretmen maaşlarının artırılması ve okulların açık tutulması gibi konulara odaklandı.

2016'da Texas Temsilciler Meclisine seçilen Hinojosa, özellikle kamu eğitiminin finansmanı, sağlık hizmetlerine erişim, işçi hakları ve şirketlerin hesap verebilirliği konularında çalışmalar yürüttü.

2026 seçim kampanyasında hayat pahalılığı, kamu eğitiminin güçlendirilmesi ve sağlık hizmetlerine erişim konularını öne çıkaran Hinojosa, ayrıca eyalette hızla büyüyen veri merkezlerinin enerji ve su kaynakları üzerindeki etkilerine dikkati çekti.

Abbott'ın özellikle eğitim politikaları ve veri merkezlerinin yaygınlaşması konusundaki yaklaşımını eleştiren Hinojosa, seçmenlere ekonomik sorunlara öncelik veren bir yönetim vadetti.

Deb Haaland, ABD'nin ilk yerli kadın valisi

New Mexico'da Demokrat Deb Haaland, valilik yarışını kazanarak ABD tarihinde bir eyaletin valiliğine seçilen ilk Amerikan yerlisi kadın oldu.

2 Aralık 1960'ta Arizona eyaletinin Winslow kentinde dünyaya gelen Haaland, Laguna Pueblo yerli topluluğunun kayıtlı bir üyesi. Asker bir ailede büyüyen Haaland'ın babası Vietnam Savaşı'nda görev yapan bir deniz piyadesi, annesi ise ABD Donanmasında görev almış bir askerdi.

Ailesinin görevleri nedeniyle çocukluğunda farklı eyaletlerde yaşayan Haaland, lise eğitimini New Mexico'nun Albuquerque kentinde tamamladı.

Üniversite eğitimine 28 yaşında başlayan Haaland, New Mexico Üniversitesinde İngilizce alanında lisans eğitimi aldı ve 2006'da aynı üniversitenin hukuk fakültesinden mezun oldu.

Siyasete geçmeden önce küçük bir salsa sosu işletmesi kuran Haaland, Laguna topluluğunun ve ekonomisinin büyümesini desteklemek amacıyla kurulmuş Laguna'ya ait bir işletme olan Laguna Development Corporation yönetim kurulunda görev alan ilk kadın oldu.

Daha sonra San Felipe Pueblo yerli topluluğunda yöneticilik yaptı. 2015'te New Mexico Demokratik Parti başkanlığına seçilen Haaland, ABD'de bir eyalet partisinin başına geçen ilk Amerikan yerlisi kadın olarak da tarihe geçti.

2018'de New Mexico'dan Temsilciler Meclisine seçilen Haaland, 2019'da göreve başlayarak ABD Kongresine giren ilk iki Amerikan yerlisi kadından biri olurken burada çevre adaleti, iklim değişikliği, yerli toplulukların hakları, kayıp veya öldürülen yerli kadınlara ilişkin sorunlar üzerinde çalıştı.

Biden döneminde İçişleri Bakanlığı yapan Haaland, bu sayede ABD tarihinde kabine üyesi olan ilk Amerikan yerlisi oldu. Haaland, 2025'e kadar sürdürdüğü bakanlık görevinde federal kamu arazileri, doğal kaynaklar ve yerli topluluklarla ilişkilerden sorumlu oldu.

New Mexico valiliği kampanyasında yaşam maliyetlerinin düşürülmesi, sağlık hizmetlerine erişimin artırılması ve çocuk koruma sisteminin reforme edilmesini savunan Haaland, ayrıca büyük ölçekli veri merkezi projelerinin eyalet üzerindeki etkilerine ilişkin düzenlemeler yapılmasını gündeme getirdi.

Aber Kawas, New York Eyalet Senatosuna seçilen ilk Filistin kökenli ve başörtülü kadın

New York'un 12. seçim bölgesinde Demokrat aday Aber Kawas, eyalet senatosuna seçildi. Yaklaşık yüzde 75 oy alan Kawas, New York Eyalet Senatosuna seçilen ilk Filistin kökenli ve başörtülü kadın oldu.

Kawas'ın zaferi, ABD'de Filistin kökenli Amerikalıların siyasi temsili açısından da tarihi bir gelişme olarak öne çıktı.

1992'de New York'un Brooklyn ilçesinde Filistinli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kawas, işçi sınıfından gelen bir ailede büyüdü. Filistin'den ABD'ye göç edip Brooklyn'de yaşamaya başlayan bir ailede dünyaya gelen Kawas'ın siyasi görüşlerinin şekillenmesinde, çocukluk ve gençlik yıllarında ailesinin yaşadığı göçmenlik sorunları etkili oldu.

Henüz lise öğrencisiyken babasının ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınarak Ürdün'e sınır dışı edilmesi, Kawas'ın hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri oldu.

Kawas, City College of New York'ta uluslararası ilişkiler eğitimi aldı. Daha sonra Güney Afrika'daki Johannesburg Üniversitesinde Teoloji alanında yüksek lisans yaptı. 2024'te New York'a dönen Kawas, özellikle göçmenler, işçiler ve Filistinlilerin haklarına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Seçim siyasetine girmeden önce uzun süre toplum örgütlenmesi alanında çalışan Kawas, New York'ta işçi hakları, göçmenlerin korunması, polis uygulamalarının denetlenmesi ve Filistinlilerin hakları konusunda faaliyet gösterdi.

Filistin'e desteğiyle de öne çıkan Kawas, New York merkezli kuruluşların İsrail'in insan hakları ihlallerine kaynak aktarmasını engellemeyi amaçlayan "Not On Our Dime" kampanyasının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesinde rol oynadı.

Ara seçimlerde elde ettiği zaferle New York eyalet siyasetinde Filistin kökenli ve Müslüman kadınların temsili açısından yeni bir dönemin kapısını araladı.