ABD askeri Aaron Bushnell\'in anısına toplanıldı

NEW New York'ta bir grup Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak kendini ateşe veren ABD askeri Aaron Bushnell'i anmak için toplandı.

Manhattan'daki Ordu Kayıt Merkezi önünde toplanan göstericiler, 25 yaşındaki ABD Hava Kuvvetleri mensubu Bushnell'in İsrail'in bombardımanları sonucu ölen siviller için kendini yakmasının anısına anma programı gerçekleştirdi.

Times Meydanı'ndaki dev Amerikan bayrağı önüne konulan Bushnell'in posterinin etrafı karanfil ve mumlarla süslendi.

"Aaron Bushnell'i Onurlandır", "Gazze'deki Soykırıma ABD'nin Askeri Desteğini Durdurun" yazılı pankartlar taşıyan aktivistler, İsrail'in Gazze'de katlettiği Filistinli sivillerin isimlerinin listelendiği büyük bir ruloyu yola sererek turistik mekanda dikkatleri çekmeye çalıştı.

Aktivist grup NYCPYM'nin öncülüğünde düzenlenen anma programına katılanlar, yağmura rağmen saatlerce Bushnell'in posterinin etrafından ayrılmadı.

"Bushnell'in ölümü eylem çağrısıdır"

Grubun soysal medya hesabından paylaşılan yazıda, "Sadece Bushnell'in değil, ABD tarafından finanse edilen Siyonist rejimin elinde öldürülen on binlerce Filistinlinin de yasını tutuyoruz." ifadesi yer aldı.

Yazıda, şunlar kaydedildi:

"Son ana kadar cesareti ve amansız dayanışması nedeniyle çıldırmış olduğu gerekçesiyle bir kenara atılan Bushnell, her zaman aklı başındaydı ve hiçbir yanılsama ya da psikoz belirtisi göstermedi. Siyonist elçiliğine doğru yürürken açık ve netti. Bushnell, alevler onu yutana kadar 'Özgür Filistin' diye bağırdı. Onun son görüntüsü, dengesiz bir adamın örneği değil, tam tersi, Siyonistlerin yol açtığı karanlıkta sonsuz bir mum gibidir. Bushnell'in ölümü bir eylem çağrısıdır."

ABD Hava Kuvvetlerinin muvazzaf üyesi Aaron Bushnell, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik yoğun bombardımanını ve ABD'nin saldırıya verdiği desteği protesto etmek için 25 Şubat'ta başkent Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe vermişti.

Yüzlerce kişi ertesi gün Bushnell'i anmak için, İsrail Büyükelçiliği'nin önünde toplanarak yas tutmuştu.