ABD Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye teşekkür etti - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye teşekkür etti

ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yönettiği tutuklu takası operasyonunda Türkiye'nin rolü için teşekkür etti. Biden, 3 Amerikan vatandaşı ve bir Yeşil Kart sahibinin Rusya'da haksızca tutuldukları cezaevinden serbest bırakılacak olmasından dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını belirtti. Blinken ise Türk hükümetine bu kişilerin güvenli şekilde dönüşü için sağladığı yer için ayrıca teşekkür etti.

01.08.2024 19:25
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ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği tutuklu takası operasyonundaki rolü dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

ABD Başkanı Biden ile Dışişleri Bakanı Blinken, MİT'in yönettiği ve Ankara'da gerçekleşen takas operasyonuna ilişkin yazılı birer açıklama yaptı.

Biden, açıklamasında, 3 Amerikan vatandaşı ile bir Yeşil Kart sahibi toplam 4 kişinin " Rusya'da haksızca tutuldukları cezaevinden" evlerine döneceklerini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

İsimleri Paul Whelan, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva ve Vladimir Kara-Murza olan kişilerin serbest kalacak olmasından dolayı emeği geçen ülkelere ayrıca teşekkür eden Biden, "Bu zor ve kompleks müzakereler boyunca bu sonuca ulaşmak için Türkiye, Almanya, Polonya, Slovenya ve Norveç gibi müttefiklerimize müteşekkirim." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da "Bu anlaşmayı mümkün kılan bir grup müttefikimiz Almanya, Polonya, Norveç ve Slovenya'ya müteşekkiriz. Türk hükümetine de bu kişilerin ABD ve Almanya'ya güvenli şekilde dönüşü için yer sağladığı ayrıca teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye teşekkür etti - Son Dakika

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