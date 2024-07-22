ABD Başkanı Joe Biden'a Destek ve Başarı Mesajları - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden'a Destek ve Başarı Mesajları

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından Avrupa Birliği'nden (AB) Biden'a destek ve başarı mesajları gelmeye devam ediyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Biden'ın adaylıktan çekilmesine saygı gösterdiğini ve yerine gelecek kişiye başarı dilediğini belirtti. Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Biden'ın cesur bir karar verdiğini ve uzun yıllar boyunca harika bir iş çıkardığını ifade ederek, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e başarılar diledi. Kosova Başbakan Yardımcısı Donika Gervalla-Schwarz, Biden'ın çekilme kararının büyük lider olduğunu gösterdiğini vurguladı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise Biden'ın kararına saygı duyduğunu ve seçim sonucunun ne olursa olsun Avrupa'nın kendi güvenliğine daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirtti.

22.07.2024 17:11
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ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından Biden'a destek ve başarı mesajları gelmeye devam ediyor.

Avrupa Birliği'nden (AB) Biden'a başkanlık yarışından çekilme kararı için saygı gösteren ve yerine gelecek isim için başarı dileyen açıklamalar geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın adaylıktan çekilmesinden haberi olduğunu belirterek, yerine gelecek kişiye başarı diledi.

Beyaz Saray'da kimin olacağına ABD halkının karar vereceğini vurgulayan Borrell, "Eminim ki orada kimin bulunacağına bağlı olarak transatlantik ilişkiler açısından çok önemli bir fark olacaktır ancak buna karar verecek ABD vatandaşlarıdır. Ben karışmak istemiyorum." dedi.

Borrell, "ABD halkına ne yapmaları gerektiğini ya da birini veya diğerini tercih etmelerini söylemenin bizim rolümüz olduğunu düşünmüyorum. Her halükarda bu benim rolüm değil." ifadesini kullanarak, daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

Belçika Dışişleri Bakanı: "Biden'ın çekilmesi Trump'ın zaferi anlamına gelmiyor"

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de toplantı öncesi yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Joe Biden'ın çekilmesi (Donald) Trump'ın zaferi anlamına gelmiyor." dedi.

Biden'ın cesur bir karar verdiğini söyleyen Lahbib, "Öncelikle şunu söylemek isterim ki Biden, uzun yıllar boyunca harika bir iş çıkardı. Demokratların başına geçecek (Başkan Yardımcısı) Kamala Harris'e de başarılar diliyorum. Güçlü bir kadın ve ona her şeyin en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kosova Başbakan Yardımcısı: "Çekilme kararı, Biden'ın büyük lider olduğunu gösteriyor"

Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Biden'ın 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilme kararıyla ilgili X'ten yaptığı paylaşımda, "Kosova halkı Başkan Biden'a hayran ve sonsuza dek minnettar olacak. O, tekrar ne büyük bir lider ve karakter olduğunu gösteriyor. Batı'nın liderliği ve küresel özgürlük ile demokrasiye onlarca yıllık katkısı, tüm dünyaya hizmettir." ifadelerine yer verdi.

Almanya Dışişleri Bakanı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da toplantı öncesi yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı'nın kararına büyük saygı duyuyorum." dedi.

Biden'ın ülkesinin çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde tuttuğunu belirten Baerbock, demokrasinin güzelliğinin seçimlerin sonucunu seçmenlerin belirlemesi olduğuna işaret ederek, "Elbette hepimiz ABD'de gelecek haftaları ve ayları dört gözle bekliyoruz çünkü Avrupa ile ABD arasındaki işbirliği barış ve güvenliğimiz için merkezi bir öneme sahip. Ancak seçimlerin sonucu ne olursa olsun, kendi güvenliğimize daha fazla yatırım yapmamız gerektiği de açık. Avrupa, özellikle dış güvenlik ve savunma politikası alanında daha da güçlenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'nun da her zamankinden daha güçlü olduğunu savunan Baerbock, bu amaçla birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi sürdürdüklerine işaret ederek, NATO içindeki Avrupa ayağının güçlendirildiğini ve yoğun şekilde genişletilmeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden'a Destek ve Başarı Mesajları - Son Dakika

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