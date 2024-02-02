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ABD Başkanı Joe Biden, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi yaparak, AB'nin Ukrayna'ya ek 50 milyar avroluk destek paketi üzerinde anlaşmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Von der Leyen ise ABD'nin Ukrayna'nın kendini savunması konusunda verdiği desteğin sürdürülmesinin kritik olduğunu vurguladı.

02.02.2024 10:43
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ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Biden, AB'nin, bütçesinden Ukrayna'ya ek 50 milyar avroluk destek paketi üzerinde anlaşmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Von der Leyen ise Ukrayna'nın kendini savunması konusunda ABD'nin verdiği desteğin sürdürülmesinin de kritik olduğunu vurguladı.

AB, dün Brüksel'de düzenlenen liderler zirvesinde, Ukrayna'ya ek 50 milyar avroluk destek paketi üzerinde anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
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