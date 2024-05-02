ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Dua Günü\'nde halkı dua etmeye çağırdı

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ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Dua Günü'nde "Her geçen gün derin bir fark yarattığına olan inancımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullanarak, halkı kendi inançları doğrultusunda dua etmeye çağırdı.

Biden, "Ulusal Dua Günü" dolasıyla yaptığı açıklamada, inanç ve duanın, ABD tarihinde köleliğin kaldırılması, seçme hakkı ve Sivil Haklar Hareketi mücadeleleri gibi ahlaki görevlere yardım ettiğini belirtti.

Duanın, ABD ve dünya halkları üzerindeki etkilerinin bilinemeyeceğini kaydeden Biden, "Her geçen gün derin bir fark yarattığına olan inancımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, halkı, kendi inançları doğrultusunda dua etmeye çağırarak, "Tüm inançlı insanları, Tanrı'nın sürekli rehberliğini, merhametini ve korumasını istemek için bana katılmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Ulusal Dua Günü, her sene mayısta kutlanıyor

ABD'de her mayıs ayının ilk perşembe günü, "Ulusal Dua Günü" olarak kutlanıyor.

Evanjeliklerin girişimiyle kutlanmaya başlanan Ulusal Dua Günü'nde, ABD başkanları her yıl özel bir açıklama yaparak halkı dua etmeye çağırırken, bazı gruplar böyle bir günün varlığını anayasaya aykırı görüyor.

Kore Savaşı sürerken, ABD'li Evanjelik bir papaz olan Billy Graham'ın, "ülke başkanlarını Tanrı'nın önünde eğilirken görmek ne kadar görkemli bir şey olurdu." açıklamasından etkilenen Temsilciler Meclisi Üyesi Percy Priest, Ulusal Dua Günü konusunu, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinin gündemine getirdi.

ABD'lilerin "bireysel ve toplumsal olarak kiliselerde Tanrı'ya dua etmesini sağlayacak" bir gün ilan edilmesine yönelik çalışmalar, ABD'deki Evanjelik cemaatinin etkisiyle başladı.

ABD Senatosu, başkanın, pazar günü hariç, her yılın bir gününü "Ulusal Dua Günü" ilan etmesine yönelik yasa tasarısını 1952'de onayladı.

Dönemin Başkanı Harry S. Truman tarafından imzalanan yasayla, ABD'de her yıl bir günün, "Ulusal Dua Günü" olarak kutlanması resmiyet kazandı.

Ulusal Dua Komitesinin kurulmasıyla Ulusal Dua Günü'nün tarihini kesinleştirme girişimleri başladı

Ulusal Dua Günü'nün kutlanmasına öncülük eden Evanjelik organizasyon da "Ulusal Dua Komitesi" (NPC) ismiyle 1979'da kuruldu. Bu komite, bu güne ilişkin taleplerin, ABD Senatosuna ulaştırılmasını sağladı.

Dönemin senatörlerinden Strom Thurmond, 17 Haziran 1987'de, mayıs ayının ilk perşembesinin "Ulusal Dua Günü" olarak kutlanmasını öngören yasa tasarısını, Senatoya sunarken; tasarı 5 Mayıs 1988'de dönemin başkanı Ronald Reagan tarafından imzalanarak yasalaştı.

Böylece, bugün her inançtan ABD vatandaşının kutlamaya çağrıldığı ancak zamanında yalnızca ABD'deki Evanjelik cemaatinin girişimleriyle gelenekselleşen Ulusal Dua Günü'nün, her mayıs ayının ilk perşembesinde kutlanması kabul edildi.

Ulusal Dua Günü, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor

ABD'de "Dinden Özgürlük Vakfı" (Freedom from Religion Foundation) (FFRF) ve "Dinlerarası İttifak" (Interfaith Alliance) gibi organizasyonlar ise Ulusal Dua Günü'nün kutlanmasını eleştiriyor.

FFRF, ABD'de her yılın bir gününün, Dua Günü olarak belirlenmesine yönelik karara karşı çıkarak bu kararı mahkemeye götürdü.

ABD Temyiz Mahkemesi, 14 Nisan 2011'de, alt mahkemede Yargıç Barbara Crabb'ın Ulusal Dua Günü'nün anayasaya aykırı olduğu yönündeki kararını bozdu. Colorado Yüksek Mahkemesi de Kasım 2014'te bu günün kutlanması lehine kararını açıkladı.

ABD'de faaliyet gösteren ve çeşitli dini inançlardan destekçisi olan "Dinlerarası İttifak" isimli grup, 2021'de Ulusal Dua Günü kutlanmasının inanç özgürlüğü için "sakıncalı" olduğuna yönelik görüş bildirdi.

Ulusal Dua Günü, bazı Müslüman ve Yahudi ABD vatandaşlarınca "yeterince kucaklayıcı" olmaması; seküler gruplar tarafından da anayasaya aykırı hareket edildiği gerekçesiyle tepkiyle karşılanıyor.

Ulusal Dua Kahvaltısı

ABD'de genellikle her yılın şubat ayında "Ulusal Dua Kahvaltısı" adıyla 100'den fazla ülkeden davetlinin katılımıyla Ulusal Dua Kahvaltısı organizasyonu düzenleniyor.

ABD'li 19 şirket yöneticisi, 1935'te Büyük Buhran döneminde dünya çapında yaşanan ekonomik sorunların üstesinden gelebilmek için bir kahvaltı organizasyonuna katıldı.

Bu organizasyonun amacı, iş insanlarının dini inançları doğrultusunda çaresiz durumlarda Tanrı'ya dua etmesi ve yardım istemesiydi.

Organizasyon zamanla genişleyerek ABD geneline yayıldı ve ülkenin yasama organları olan Senato ve Temsilciler Meclisinde de dua etmek amacıyla toplanılan kahvaltı grupları oluşturuldu.

Ulusal Dua Kahvaltısı, bugün ABD başkanının konuşmasına yer verilen önemli organizasyonlardan biri olarak ABD siyasi hayatındaki yerini koruyor.

ABD Başkanı Biden, Şubat 2024'te Ulusal Dua Kahvaltısı etkinliğinde yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu odadaki birçoğunuz gibi ben de gece gündüz rehinelerimizi evlerine döndürmenin yollarını bulmak, insani krizi hafifletmek ve Gazze ile İsrail'e iki halk için iki devletli kalıcı barışı getirmek için, tıpkı Putin'in saldırganlığına karşı inanılmaz bir kararlılık ve dayanıklılık gösteren Ukrayna halkının barışı, güvenliği ve onuru için çalıştığımız gibi çalışıyorum. Onlara yardım etmeye devam etmeliyiz."