25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Selman ve Şara bir araya geldi

ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu turunda ilk durağı Suudi Arabistan oldu. Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Riyad'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşeceğini açıklamıştı. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görüştü.

25 YIL SONRA BİR İLK

Trump ve Şara'nın buluşması, ABD ve Suriye liderlerinin 25 yıl sonra gerçekleşen ilk görüşmesi oldu. ABD Başkanı Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın görüşmesine Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da eşlik etti. 25 yıl sonra gerçekleşen tarihi zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da çevrimiçi katıldı.

Trump, Şara ve Selman'ın Erdoğan ile görüştüğü an

"YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI DİĞER ÜLKELERE ÖRNEK"

Erdoğan, Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye çevrim içi toplantısında Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu belirtti. Erdoğan ayrıca, ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararının yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını ifade etti.

TRUMP, SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLARI KALDIRDI

Donald Trump, dün gece yaptığı açıklamada Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldırdığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi hatırlatan Trump, "Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi için ilk adımı attık. Bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek aldım" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN TALEBİ OLDU"

Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız." dedi.

Trump, ülkenin yeni hükümetinin "barışı koruyarak ülkeyi istikrara kavuşturmayı başaracağını" umduğunu ifade etti.