25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Selman ve Şara bir araya geldi - Son Dakika
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25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Selman ve Şara bir araya geldi

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ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi. ABD ve Suriye liderlerini 25 yıl sonra bir araya getiren tarihi zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da katıldı.

14.05.2025 10:24  Güncelleme: 10:46
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ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu turunda ilk durağı Suudi Arabistan oldu. Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Riyad'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşeceğini açıklamıştı. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görüştü.

25 YIL SONRA BİR İLK

Trump ve Şara'nın buluşması, ABD ve Suriye liderlerinin 25 yıl sonra gerçekleşen ilk görüşmesi oldu. ABD Başkanı Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın görüşmesine Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da eşlik etti. 25 yıl sonra gerçekleşen tarihi zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da çevrimiçi katıldı.

25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Şara ve Selman bir araya geldi
Trump, Şara ve Selman'ın Erdoğan ile görüştüğü an

"YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI DİĞER ÜLKELERE ÖRNEK"

Erdoğan, Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye çevrim içi toplantısında Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu belirtti. Erdoğan ayrıca, ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararının yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını ifade etti.

25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Şara ve Selman bir araya geldi

TRUMP, SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLARI KALDIRDI

Donald Trump, dün gece yaptığı açıklamada Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldırdığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi hatırlatan Trump, "Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi için ilk adımı attık. Bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek aldım" ifadelerini kullandı.

25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Şara ve Selman bir araya geldi

"ERDOĞAN'IN TALEBİ OLDU"

Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız." dedi.

Trump, ülkenin yeni hükümetinin "barışı koruyarak ülkeyi istikrara kavuşturmayı başaracağını" umduğunu ifade etti.

25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Şara ve Selman bir araya geldi
25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Selman ve Şara bir araya geldi

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Son Dakika Güncel 25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Selman ve Şara bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Afyonlu:
    bizimkini şeyine takmadı yine 43 114 Yanıtla
  • İbrahim null:
    nasıl oldu da bu sefer Trump iyi bir şey yaptı hayret. 53 18 Yanıtla
  • 124212421:
    organize olmuşlar kim nereyi alacak onun detayındalar tüm dünya herşeyin farkında alemin akıllısı kendiniz sanmayın 47 12 Yanıtla
  • Serkan Sarı:
    inşallah bu "iltifatların" arkasında "hain" bir niyet yoktur. çünkü hiç güven vermiyor politikaları 55 4 Yanıtla
  • ahmet demir:
    reis çok büyük adamsın 24 23 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    İtrail ile yakın zamanda komşu olacağız. 31 9 Yanıtla
  • Berat Yıldïrım:
    Neyin tarihi Gazze yerle bir İslam ümmeti perişan Suriye de seviniyorlar büyük ortadoğuyu kuruyorlar biz müslümanlar hala kafamızı kuma gömmüş bekliyoruz bu utanç bize yeter vesselam 25 8 Yanıtla
  • Mert kursun :
    Okullarda ingilizceyi kaldırın kıt beyinlilerin beyni yanmış dil dersi ingiliz hayranlıgına dönmüş kendilerini ingiliz vatandaşı sanıyorlar 14 16 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    abd büyük şeytandır, asla güven olmaz. 27 1 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    bop işliyor 16 1 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    adamlar Suriye'de petrol bırakmadı çaldı müzede tarihi eser bırakmadı çaldı ve tüm Araplar tarafından tapınılıyor adeta. 3 0 Yanıtla
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