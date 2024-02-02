ABD BM Daimi Temsilcisi: Esirlerin serbest bırakılması için müzakerelere alan tanınmalı

NEW ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, "Esirlerin serbest bırakılması için yürütülen hassas müzakerelere alan tanınmalı." dedi.
Greenfield, New York'taki BM binasında gazetecilere Katar, Mısır ve İsrailli yetkililer arasında müzakere edilen ateşkes ve esir takası konusunda açıklamada bulundu.
Söz konusu ülkelerle, İsrailliler ve Filistinlilerin yan yana eşit haklarla, güvenlik ve özgürlük için yaşaması adına harekete geçtiklerini aktaran Greenfield, sundukları önerinin tarafları çatışmanın sürdürülebilir bir şekilde sonlandırılmasına doğru götürebileceğini dile getirdi.
Müzakerelerin hala sürdüğünü ve henüz bir zaman dilimi belirlemenin mümkün olmadığını ifade eden Greenfield, "BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) önümüzdeki günlerde atacağı adımlarla Hamas'ın öneriyi kabul etmesi için baskı yapması gerekiyor." dedi.
Cezayir'in BM Daimi Temsilciliği tarafından müzakerelere sunulan ve Gazze'de ateşkes çağrısında bulunulan karar tasarısına değinen Greenfield, söz konusu tasarısının "hassas müzakereleri tehlikeye soktuğunu" savundu.
Greenfield, BMGK'nin 7 Ekim'in ardından iki karar kabul ettiğini ve öncelikli olarak bunların uygulanması gerektiğini belirterek, Cezayir'in ateşkes talep edilen karar tasarısının "zamansız olduğunu" ve sahadaki çalışmalara zarar verdiğini söyledi.
İsrailli yetkililerle Gazze'deki insani yardım durumunu görüştüklerini aktaran Greenfield, İsrail tarafına hem BMGK kararları hem de Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararlarını uygulaması için "biraz zaman tanınması" gerektiğini kaydetti.
Paris toplantısı
Al Sani, 28 Ocak'ta Washington'da verdiği bir röportajda, ? Fransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin yetkililerle müzakerelerin yapıldığını söylemişti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Amerikan MSNBC kanalına yaptığı açıklamada, Paris'te ABD, Katar, Mısır ve İsrailli yetkililer arasında müzakere edilen ateşkes ve esir takası konusunda bir çerçevenin oluştuğunu, özellikle esir takası konusunda somut bir ilerleme kaydedildiğini aktarmıştı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ise Paris toplantısından çıkan "çerçeve anlaşmasını" ve bunun uygulanmasına ilişkin maddeleri görüşmek üzere Kahire ziyareti için davet aldıklarını açıklamıştı.
Heniyye, "Paris toplantısından çıkan teklife karşı Hamas'ın cevabı öncelikle Gazze'ye acımasız saldırganlığın durması ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin dışına çekilmesi temelinde olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası açıklama yayınladı. Bakan Şimşek, "Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir." dedi. Şimşek açıklamasının devamında "Önerim doğrultusunda yeni atanacak Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü iş birliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden affını istedi. Erkan, ''Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum.'' ifadelerini kullandı.
CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkanı adayı daha belli oldu. CHP'nin adayları Gaziantep'de Muzaffer Ertürk, Kahramanmaraş'ta Zeynep Özbaş Arıkan, Kocaeli'de Atasoy Bilgin, Mardin'de Ömer Durak oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u Nelsson ve Barış Alper'in attığı gollerle 2-0 yendi.
Güldür Güldür adlı programda yer alan bir skeçte, gazilere atıfta bulunularak, ''Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz'' ifadeleri sosyal medyada tepki çekti. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ''Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez.'' ifadelerini kullandı.
CHP'de İzmir'in Çiğli ilçesinden Belediye Başkan adayı gösterilen Uygar Yıldırım'ın gelen tepkilerin ardından adaylıktan alındığı öğrenildi. Kulislere düşen bilgilere göre Yıldırım'ın yerine Onur Emrah Yıldız aday gösterilecek. Yıldırım'ın adaylığının açıklanması ilçe örgütünde tepki çekmiş ve paylaştığı videodan hareketle "TikTok fenomeni" yakıştırması yapılmıştı.
Galatasaray Nottingham Forest forması giyen Stephane Aurier'i bonservisiyle, Fulham forması giyen Carlos Vinicius'u ise sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar, Carlos Vinicius için 600 bin euro kiralama bedeli, Serge Aurier'i de 600.000 euro garanti ücret ile net 150.000 euro imza parası ödeyecek.
Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak, CSKA Moskova'nın futbolcuyla ilgilendiğini doğruladı. Altıparmak, Rus basınına yaptığı açıklamada, CSKA'nın Kahveci'yi takip ettiğini söyledi.
Son Dakika › Güncel › ABD BM Daimi Temsilcisi: Esirlerin serbest bırakılması için müzakerelere alan tanınmalı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?