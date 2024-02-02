ABD BM Daimi Temsilcisi: Esirlerin serbest bırakılması için müzakerelere alan tanınmalı

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NEW ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, "Esirlerin serbest bırakılması için yürütülen hassas müzakerelere alan tanınmalı." dedi.

Greenfield, New York'taki BM binasında gazetecilere Katar, Mısır ve İsrailli yetkililer arasında müzakere edilen ateşkes ve esir takası konusunda açıklamada bulundu.

Söz konusu ülkelerle, İsrailliler ve Filistinlilerin yan yana eşit haklarla, güvenlik ve özgürlük için yaşaması adına harekete geçtiklerini aktaran Greenfield, sundukları önerinin tarafları çatışmanın sürdürülebilir bir şekilde sonlandırılmasına doğru götürebileceğini dile getirdi.

Müzakerelerin hala sürdüğünü ve henüz bir zaman dilimi belirlemenin mümkün olmadığını ifade eden Greenfield, "BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) önümüzdeki günlerde atacağı adımlarla Hamas'ın öneriyi kabul etmesi için baskı yapması gerekiyor." dedi.

Cezayir'in BM Daimi Temsilciliği tarafından müzakerelere sunulan ve Gazze'de ateşkes çağrısında bulunulan karar tasarısına değinen Greenfield, söz konusu tasarısının "hassas müzakereleri tehlikeye soktuğunu" savundu.

Greenfield, BMGK'nin 7 Ekim'in ardından iki karar kabul ettiğini ve öncelikli olarak bunların uygulanması gerektiğini belirterek, Cezayir'in ateşkes talep edilen karar tasarısının "zamansız olduğunu" ve sahadaki çalışmalara zarar verdiğini söyledi.

İsrailli yetkililerle Gazze'deki insani yardım durumunu görüştüklerini aktaran Greenfield, İsrail tarafına hem BMGK kararları hem de Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararlarını uygulaması için "biraz zaman tanınması" gerektiğini kaydetti.

Paris toplantısı

Al Sani, 28 Ocak'ta Washington'da verdiği bir röportajda, ? Fransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin yetkililerle müzakerelerin yapıldığını söylemişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Amerikan MSNBC kanalına yaptığı açıklamada, Paris'te ABD, Katar, Mısır ve İsrailli yetkililer arasında müzakere edilen ateşkes ve esir takası konusunda bir çerçevenin oluştuğunu, özellikle esir takası konusunda somut bir ilerleme kaydedildiğini aktarmıştı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ise Paris toplantısından çıkan "çerçeve anlaşmasını" ve bunun uygulanmasına ilişkin maddeleri görüşmek üzere Kahire ziyareti için davet aldıklarını açıklamıştı.

Heniyye, "Paris toplantısından çıkan teklife karşı Hamas'ın cevabı öncelikle Gazze'ye acımasız saldırganlığın durması ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin dışına çekilmesi temelinde olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.