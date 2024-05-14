ABD Büyükelçisi: ABD-Türkiye ticareti 40 milyar dolara yaklaştı - Son Dakika
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ABD Büyükelçisi: ABD-Türkiye ticareti 40 milyar dolara yaklaştı

ABD Büyükelçisi: ABD-Türkiye ticareti 40 milyar dolara yaklaştı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, ABD ile Türkiye arasındaki mal ve hizmet ticaretinin 40 milyar dolara yaklaştığını ve ABD'nin Türkiye'de doğrudan yatırımlarının 15 milyar doları bulduğunu söyledi. Flake, Türkiye-ABD ilişkilerinin güvenlik konusunun önemli bir madde olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ticari bağların giderek sıkılaştığını belirtti.

14.05.2024 11:35
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, ABD ile Türkiye arasındaki mal ve hizmet ticaretinin 40 milyar dolara yaklaştığını ve ABD'nin Türkiye'de doğrudan yatırımlarının 15 milyar doları bulduğunu söyledi.

ABD Ticaret Bakanlığının her yıl düzenlediği ve Türkiye'nin 16 yıl sonra yeniden ev sahipliği yaptığı "Trade Winds Europe/Eurasia" forumunda konuşan Flake, İstanbul'da çeşitli sektörlerden 300'den fazla yerli ve yabancı temsilciye hitap etti.

Flake, geçen hafta Washington'da 39. Amerikan-Türk Konferansı'nın düzenlendiğini hatırlatarak ABD'yi Türkiye'de temsil etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ve Türkiye ile bağlarının üniversite yıllarına kadar uzandığını söyledi.

Türkiye-ABD ilişkilerinden bahsederken güvenlik konusunun en önemli madde olarak düşünüldüğünü dile getiren Flake, Amerikan ve Türk kuvvetlerinin Kore'de birlikte savaştıklarını, hatta Kore Savaşı'nın 9 ayında Birleşmiş Milletler (BM) güçlerine komuta eden General Douglas MacArthur'un, Türk askerlerinin yanında savaşmanın Amerikan askerlerine büyük cesaret verdiğini söylediğini aktardı.

Flake, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 72. yılı olduğunu, Türkiye'nin NATO bünyesinde ABD'nin ardından en büyük orduya ve en büyük hava kuvvetlerine sahip olduğunu anımsattı.

ABD Kongresinin kısa bir süre önce Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 satışına onay vermesinin Türkiye-NATO ilişkilerinde birlikte çalışabilirliği gösterdiğini söyleyen Flake, ABD savunma sanayisi şirketleriyle Türk savunma sanayisi şirketlerinin anlaşmalar imzaladığını, yakın bir zamanda ABD envanterinde bulunan tüm top mermilerinin yaklaşık üçte birinin Türk menşeli olacağını belirtti.

Flake, bu yıl Türkiye'yi 1,5 milyon ABD vatandaşının ziyaret edeceğini, gelecek yıl hedefinin ise 2 milyon olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Eğer Doğu ile Batı'nın buluştuğu bir yer istiyorsanız, olmak istediğiniz yer burasıdır. Binlerce millik muhteşem kıyı şeridinde yüzmek istiyorsanız, olmak istediğiniz yer Türk sularıdır. Kurulduğu ülkeden daha eski bir restoranda yemek yemek istiyorsanız, olmak istediğiniz yer burasıdır."

İki ülke arasındaki ticari bağların giderek sıkılaştığını vurgulayan Flake, "Mal ve hizmet ticareti 40 milyar dolara yaklaştı. ABD'nin Türkiye'deki yatırımları 15 milyar doları buluyor. ABD'de önemli Türk yatırımları var ve giderek artıyor. Orta Asya ve Güney Amerika gibi bölgelerdeki ülkelerde de ABD-Türkiye ortaklıkları için önemli fırsatlar var. Kısacası, çok şey oluyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Kıdemli Avrasya Bölgesi Ticari Müsteşarı Heather Byrnes de 4 yıldır bu görevi yaptığını ve burada geçirdiği sürenin uzadıkça bunun ne kadar doğru bir karar olduğunu daha iyi anladığını ifade etti.

Byrnes, coğrafi konumu ve mükemmel uçuş bağlantıları gibi faktörlerin ötesinde Türkiye'nin bölge genelinde çok sayıda tarihi ve ticari bağlantısının olduğunu belirterek, tarihi ve coğrafi geçmişinden dolayı Türkiye'nin köklü bir uluslararası ticaret sistemine sahip olduğunu ve ABD'nin 200 yılı aşkın uluslararası ticaret geçmişinin Türkiye'ye kıyasla çok yeni göründüğünü dile getirdi.

"Fireside Chat" paneli

ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı, Chobani'nin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Hamdi Ulukaya da Büyükelçi Flake'in moderatörlüğünde düzenlenen "Fireside Chat" panelinde konuştu.

Ulukaya, iş dünyasının çok güçlü bir platform olduğunu belirterek girişimcilerin sorunları çözmede çok etkili olduğunu ifade etti.

Politikacıların zamanla değiştiği ve sürdürülebilir değişiklikler yapmanın iş dünyasının elinde olduğunu söyleyen Ulukaya, Türkiye ile ABD arasında geçmişi uzun yıllara dayanan ilişkinin devam etmesini istediklerini dile getirdi.

Ulukaya, ekonomik olarak yenilikçiliğin, girişimciliğin, şirketlerde ve toplumda üretkenliğin önemli olduğuna işaret ederek, "Bu tüm rekorları kırar. İşte bu yüzden şirketler bunun yapılacak en iyi şey olduğuna ikna olmuş durumdalar." ifadelerini kullandı.

Siyasi ayrılıkların gelip geçici olduğunu kaydeden Ulukaya, "Burada kurduğumuz bağlar ve ilişkiler, gelecekte sahip olacağımız ilişkiyi belirleyecektir. Bunu her zaman söylüyorum, her zaman söyleyeceğim. ABD ve Türkiye için yakın olmak son derece önemlidir. Bu sadece ekonomik açıdan değil, her iki ülke için de bölgenin sağlığı ve küresel sağlık açısından son derece önemlidir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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