ABD'de Demokrat Parti Kongresinde Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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ABD'de Demokrat Parti Kongresinde Filistin'e Destek Yürüyüşü

ABD'nin Chicago kentinde yapılan Demokrat Parti Kongresinin son gününde toplanan binlerce kişi, Gazze'de acil ateşkes talebi ve ABD'nin İsrail'e silah desteğinin son bulması için büyük bir yürüyüş düzenledi.

23.08.2024 03:46
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ABD'nin Chicago kentinde yapılan Demokrat Parti Kongresinin son gününde toplanan binlerce kişi, Gazze'de acil ateşkes talebi ve ABD'nin İsrail'e silah desteğinin son bulması için büyük bir yürüyüş düzenledi.

Chicago'da pazartesi günü başlayan ve bugün sona eren Demokrat Parti Kongresi boyunca ABD'nin İsrail'e desteğini kesmesini talep eden grupların gösterileri devam etti.

Kongrenin son gününde "Ulusal Filistin İçin Adalet Koalisyonu" çatısı altında kongrenin yapıldığı United Center'a yakın bir bölgede bulunan Union Park'ta buluşan binlerce gösterici, Filistin ve Gazze için sloganlar attı.

Polisin izin verdiği güzergah içerisinde yürüyüşlerini gerçekleştiren kalabalık grupta Amerikalı Araplar ve Müslümanlar, Siyonizm karşıtı Yahudi gruplar, kadın hakları savunucu dernekler ve çeşitli insan hakları örgütlerine mensup göstericiler yer aldı.

Koalisyon sözcülerinin basın açıklaması esnasında bazı kişilerin provokasyon girişiminde bulunması üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

Basın açıklamasının ardından gerçekleştirilen Gazze yürüyüşüne katılan binlerce kişi, pazartesi günü düzenlenen geniş katılımlı yürüyüşün ardından bir kez daha Biden yönetimine "İsrail's silah yardımı derhal kesilsin" çağrısını yaptı.

"Gazze'de hemen ateşkes", "Filistin'e özgürlük" ve "Soykırımı durdurun" şeklinde sloganlar atan göstericiler, ellerinde Joe Biden ile Kamala Harris'e Gazze konusunda net mesajlar gönderen pankartlar taşıdılar.

Pazartesi gününden itibaren her gün farklı yerlerde çeşitli gösteriler düzenleyen "Ulusal Filistin İçin Adalet Koalisyonu" ve "Chicago Filistin İçin Adalet Koalisyonu", Filistin konusunda hassasiyeti olan herkesin sesini Demokrat Parti'ye net bir şekilde gösterdiklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Demokrat Parti Kongresinde Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika

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